Viaggio in Sicilia: come arrivarci e quali spiagge visitare

La Sicilia rappresenta sicuramente uno delle località italiane più belle, capace di attirare sul suo territorio migliaia di turisti provenienti da ogni dove per ammirare le sue ricchezze. L’isola del sole è una delle poche località turistiche capace di regalare forti emozioni tutto il periodo dell’anno. Tuttavia, specie per gli appassionati del mare, i mesi più indicati per una bella vacanza sono maggio, giugno e settembre. Luglio ed agosto infatti sono mesi che corrispondono alla cosiddetta “alta stagione” ovvero un periodo caratterizzato da spiagge super affollate, prezzi altissimi e poche soluzioni per trovare un alloggio a buon prezzo.

Come arrivare in Sicilia

Ci sono svariati modi per poter arrivare in Sicilia, con il pullman, con la propria macchina o moto, per poter raggiungere il porto in cui imbarcarsi e quindi raggiungere la meta con il traghetto, oppure con l’aereo. Ovviamente non esiste un mezzo di trasporto migliore in astratto, in genere però quello più utilizzato è sicuramente quello via mare, da molti porti della penisola infatti ogni giorno partono svariati traghetti diretti proprio in Sicilia. La durata della navigazione varia a seconda del luogo di partenza, può variare da un’ora a dodici ore, e dalle condizioni meteo, il mare in burrasca infatti potrebbe rallentare notevolmente la velocità dell’imbarcazione.

Come viaggiare una volta giunti in Sicilia

Oltre ai classici mezzi di trasporto, come ad esempio il pullman o il treno, in Sicilia è possibile spostarsi grazie ai traghetti che viaggiano sulle coste dell’isola. Per una maggiore sicurezza leggi gli orari del traghetto da Messina a Palermo e di altri traghetti da e per la Sicilia, in questo modo è possibile risparmiare tempo e godersi una rilassante traversata sulle onde del mare. Ovviamente un’altra possibile soluzione è quella di noleggiare una macchina o uno scooter in modo da poter essere indipendenti e visitare tutto ciò che si vuole senza restrizioni temporali o di tratta.

Le spiagge più belle da visitare

La Sicilia vanta spiagge mozzafiato, elencarle tutte sarebbe difficile, tuttavia, tra le più belle rientra sicuramente la spiaggia di Valle Muria a Lipari. Si tratta di una spiaggia stretta e particolarmente lunga intervallata da tante grotte, una località molto apprezzata dai turisti. La sua sabbia nera che incontra il mare cristallino riesce a conquistare chiunque metta piede in questo luogo.

Fontane Bianche

Tra le spiagge più belle non è possibile non citare Fontane Bianche, distante circa quindici chilometri da Siracusa. La spiaggia in questione si estende per circa tre chilometri ed è formata da suggestiva sabbia bianca e scogli sui quali è possibile prendere il sole. In genere sulla spiaggia è possibile affittare ombrelloni e sdraio dagli stabilimenti balneari che lavorano sulla stessa.

Casuzze

Una delle spiagge più famose della Sicilia è sicuramente Casuzze, mare trasparente, sabbia dorata e panorama mozzafiato, queste sono solo alcune delle caratteristiche di questa splendida spiaggia. Oltre ad essere bellissima è anche un’ottima soluzione per chi desidera fare il bagno in luoghi non eccessivamente profondi e per chi non desidera allontanarsi troppo dal centro abitato. La spiaggia di marina di Ragusa possiede anche un porto turistico dal quale è possibile partire per le escursioni in barca e visitare le coste inaccessibili via terra.