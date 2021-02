Aereo perde pezzi, i detriti colpiscono le case di Broomfield durante atterraggio d’emergenza a Denver

Tragedia sfiorata a Denver, in Colorado, dove un aereo di linea durante un atterraggio di emergenza, ha perso pezzi molto grandi mentre transitava dalla città di Broomfield, un sobborgo settentrionale di Denver a circa 40km dal centro cittadino. Erano da poco passate le 14 del pomeriggio (le 22:00 della notte italiana) quando gli abitanti di Broomfield sono stati colpiti da una vera e propria pioggia di oggetti metallici, alcuni molto grandi. Soltanto per pura casualità non ci sono stati morti nè feriti, nè a bordo del veicolo che è atterrato regolarmente all’aeroporto internazionale di Denver, che in città.

Un testimone residente a Broomfield, Tyler Thal, ha raccontato il fatto all’Associated Press: “ero fuori a passeggiare con la mia famiglia quando abbiamo notato un aereo di linea che volava insolitamente basso. Ho subito preso il telefonino per filmarlo, e mentre lo guardavo ho visto un’esplosione e una nuvola di fumo, con alcuni detriti che cadevano da essa. Era proprio come un puntino nel cielo e mentre lo guardavo e ne parlavo con la mia famiglia, abbiamo sentito l’esplosione. L’aereo ha continuato per la sua strada e l’abbiamo perso di vista“. Impressionanti le immagini dei detriti a Broomfield, nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo. Altrettanto spaventosi i video:

Circostanza molto curiosa, poche ore prima in Europa è successo un episodio analogo nei Paesi Bassi.