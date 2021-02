Allerta Meteo Calabria e Sicilia: +20°C nel messinese, ultime ore miti. Il fronte polare arriverà Domenica con neve fin sulle spiagge

Mentre l’Italia sta già vivendo gli effetti dell’irruzione polare che ha fatto crollare le temperature in tutto il Paese, Calabria e Sicilia restano in attesa. Ma niente paura: il freddo arriverà anche all’estremo Sud, come ampiamente previsto in tutte le previsioni meteo, ma succederà soltanto domani, Domenica 14 Febbraio. La tempistica del freddo era già ampiamente annunciata, e mai su MeteoWeb abbiamo previsto freddo all’estremo Sud nella giornata odierna. Così, mentre Trieste è a -2°C flagellata dalla bora in pieno giorno, ad Ancona la temperatura è di 0°C e a Pescara di appena +1°C, la neve è arrivata alle porte di Napoli dove abbiamo appena +4°C e sta cadendo copiosa anche sulla Puglia centro/settentrionale, soprattutto sul Gargano e nei monti Dauni. Gelo e neve anche in Basilicata, ma dal Pollino e dal Salento in giù il freddo deve ancora arrivare. Abbiamo +8°C a Lecce e Brindisi, +10°C a Crotone, Catanzaro e Vibo Valentia, addirittura +14°C a Reggio Calabria e +15°C a Tropea. In Sicilia +13°C a Palermo e Catania, ma anche +19°C ad Acquedolci, +17°C a Barcellona Pozzo di Gotto, Cefalù, Terme Vigliatore e Falcone, +15°C a Pace del Mela e Mazara del Vallo. Il clima è nuvoloso, a tratti temporalesco soprattutto nella Sicilia occidentale, ma ancora mite come ampiamente previsto (vedi mappe nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo).

Il freddo all’estremo Sud arriverà soltanto domani, Domenica 14 Febbraio, e il gelo che oggi sta già interessando il Centro/Nord scavalcherà il Pollino piombando in Calabria e Sicilia soltanto dal pomeriggio di Domenica. Le temperature crolleranno di circa 10°C rispetto a quelle odierne, e la neve arriverà fino a quote molto basse, probabilmente – in base agli ultimi aggiornamenti – anche sulle coste. Il maltempo nevoso interesserà Calabria e Sicilia anche Lunedì 15, nella giornata di dopodomani, quando su tutto il resto d’Italia e in modo particolare al Centro/Nord sarà ormai tornato a splendere il sole.

Le zone più colpite dalla neve all’estremo Sud saranno la Sila orientale e la Sicilia nord/orientale, tra Nebrodi, Peloritani ed Etna. Tra Catania e Messina la neve potrebbe imbiancare persino le basse colline joniche, cadendo fin sulle spiagge anche se è difficile che riuscirà ad accumularsi al suolo. Situazione analoga a Reggio Calabria e nella Costa Viola. Attenzione anche a Crotone: vivrà ore di freddo polare con venti di tramontana a 80km/h e temperature vicinissime a 0°C in riva al mare.

