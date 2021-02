Etna in eruzione, che spettacolo nella notte: flussi piroclastici e fontane di lava al chiaro di luna – FOTO

Grande spettacolo nella notte per il quarto parossismo dell’Etna negli ultimi sei giorni: uno spettacolo mozzafiato, con flussi piroclastici ben visibili in alcune fotografie dalle pendici del vulcano e una grande nube di cenere che si è già alzata per diversi chilometri oltre la vetta dello stesso. Uno spettacolo particolarmente affascinante anche grazie al chiarore della luna che, alta in cielo, illumina l’eruzione.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che l’attività di fontana di lava si è ulteriore intensificata nel cuore della notte, restando tuttavia confinata nella parte orientale del Cratere di Sud-Est. Una colonna eruttiva relativamente diluita si sta formando sopra la cima del vulcano.

La colata lavica diretta verso la Valle del Bove ha raggiunto una lunghezza di circa 1 km, con un fronte che si attesta intorno a 2800 metri.

L’ampiezza media del tremore vulcanico mostra valori elevati con tendenza ad ulteriore incremento. La localizzazione della sorgente del tremore permane al di sotto del Cratere di SE.

Anche i segnali infrasonici sono in incremento sia nel tasso di accadimento che nell’energia dei transienti infrasonici.

I dati di deformazione della rete GPS non registrano variazioni significative, mentre la rete clinometrica evidenzia variazioni contenute (0.1 – 1 microradianti).

Di seguito le webcam in cui è possibile seguire l’eruzione in diretta: