Previsioni Meteo Veneto: nei prossimi giorni temperature superiori alla media in montagna

“L’attuale circolazione anticiclonica dovuta all’estensione verso le nostre latitudini dell’Anticiclone Subtropicale Africano tenderà ad indebolirsi verso il fine settimana; le caratteristiche meteorologiche salienti saranno le temperature sopra la media anche di molto, soprattutto sui monti, e sulla pianura la presenza di nebbie specie nelle ore notturne e fino a metà settimana“: queste le previsioni meteo per i prossimi giorni per il Veneto, contenute nell’ultimo bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

In dettaglio:

Oggi precipitazioni assenti. Sulla pianura nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno o poco nuvoloso, di sera formazione di nebbie che tenderà ad interessare gran parte delle zone a partire dalla costa. Sui monti cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature rispetto a domenica sulla pianura avranno andamento irregolare mentre sui monti saranno in aumento con variazioni anche sensibili, valori sopra la media anche di molto specie in alta montagna.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Rispetto a martedì generalmente saranno in aumento anche sensibile, sulla pianura di notte avranno andamento irregolare con variazioni leggere/moderate; valori sopra la media anche di molto, specie dal pomeriggio.

Venti: Sulla pianura da deboli a moderati col passar delle ore, da ovest. Sui monti deboli/moderati, con direzione variabile nelle valli e da sud-ovest in quota.

Mare: Calmo.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Simili a mercoledì.

Venti: Sulla pianura nella prima metà di giornata da moderati a deboli da ovest, dal pomeriggio deboli con direzione variabile; sui monti deboli/moderati, con direzione variabile nelle valli e da sud-ovest in quota.

Mare: Calmo.

