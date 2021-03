Aerei da guerra NATO lanciati per proteggere l’Europa da velivoli militari russi: caccia anche dall’Italia

La NATO ha comunicato l’aumento insolito di bombardieri e aerei da combattimento russi in Europa. In una dichiarazione, l’organizzazione ha dichiarato: “In totale, gli aerei della NATO hanno intercettato sei diversi gruppi di aerei militari russi vicino allo spazio aereo dell’Alleanza in meno di sei ore”. Il generale di brigata Andrew Hansen, vice capo delle operazioni dello Stato maggiore in Germania, ha dichiarato: “Gli uomini e le donne dei due Centri per le operazioni aeree combinate della NATO, situati a Uedem (Germania) e Torrejón (Spagna), hanno risposto rapidamente ad aerei non identificati vicino al Confina con l’Alleanza, lanciando combattenti da Norvegia, Regno Unito, Belgio, Italia, Romania, Bulgaria e Turchia per indagare e proteggere lo spazio aereo alleato“. Il brigadiere Hansen ha aggiunto che la missione di polizia aerea della NATO è uno “sforzo veramente collettivo“.

Nel nord, i radar norvegesi hanno rilevato per la prima volta aerei militari russi che volavano vicino alla costa del paese. In risposta, gli F-16 norvegesi sono stati schierati intercettando due bombardieri Tu-95 Bear che volavano a sud sul Mare del Nord. Anche il Regno Unito e il Belgio hanno inviato rispettivamente i caccia Typhoon e F-16 per assistere i combattenti norvegesi.

Nella comunicazione ufficiale della NATO si legge inoltre: “Più tardi quel giorno, gli F-16 norvegesi hanno intercettato due bombardieri Tu-160 Blackjack in acque internazionali”. Oltre ai velivoli rilevati a nord, i radar della NATO hanno rilevato anche altri tre velivoli nello spazio aereo sopra il Mar Nero. “Aerei da combattimento turchi, rumeni e bulgari hanno preso il volo per seguire gli aerei russi fino a quando non hanno lasciato l’area. D’altra parte, i caccia italiani hanno intercettato un aereo da pattugliamento marittimo russo che era scortato da caccia sul Mar Baltico e stava volando da e per Kaliningrad”.

Gli aerei russi rappresentano spesso una minaccia per gli aerei civili perché non trasmettono un codice transponder che ne indica la posizione o l’altitudine, rendendoli invisibili ai normali aeromobili. Inoltre, non presentano piani di volo né comunicano con i controllori del traffico aereo, rendendo difficile tracciare le loro traiettorie.

Le tensioni tra NATO e Russia sono state alte, tanto da spingere il Segretario di Stato americano Antony Blinken a condannare la Russia per le sue “azioni avventate e avverse” in una riunione della NATO a Bruxelles. Blinken ha anche aggiunto che Mosca ha “accumulato forze, esercitazioni su larga scala e atti di intimidazione, nel Baltico e nel Mar Nero“. Secondo l’organizzazione internazionale, gli aerei dell’alleanza ne hanno spostati più di 400 volte nel 2020, di cui il 90% in risposta agli aerei russi.

“Gli aerei russi intercettati lunedì non sono mai entrati nello spazio aereo dell’Alleanza e le intercettazioni sono state effettuate in modo sicuro e di routine. Salvaguardare l’integrità dello spazio aereo dei membri dell’Alleanza è un compito in tempo di pace che contribuisce alla difesa collettiva della NATO“, termina il comunicato.