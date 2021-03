Meteo, le temperature minime di oggi in Italia: +6°C a Roma, Torino, Milano, Venezia, Firenze e Bologna

Prossimi giorni all’insegna di alta pressione crescente sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Il flusso zonale secco si farà via via più incisivo, con meteo all’insegna del sole e della stabilità, in particolare nella prima parte della prossima settimana.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 25 Marzo 2021, in alcune località italiane: