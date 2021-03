Previsioni Meteo, super Anticiclone a fine mese: in ritardo di qualche giorno ma la Primavera inizia davvero

Stamattina alle 10:37 (ora italiana) è scoccato l’Equinozio di Primavera, anche se in Italia le condizioni meteorologiche di queste ore sono particolarmente rigide e tipicamente invernali soprattutto al Centro/Sud. Splende il sole, invece, al Nord e in Toscana, ma anche qui le temperature sono inferiori rispetto alle medie del periodo. Al Sud nevica copiosamente fino a bassa quota, e nei prossimi giorni il maltempo si intensificherà ulteriormente con ulteriori nevicate in collina tra domani, lunedì e martedì, quando la colonnina di mercurio piomberà sui valori più bassi del mese, tipicamente invernali.

Tuttavia, la Primavera inizierà davvero tra pochi giorni. A partire dalla metà della prossima settimana un poderoso Anticiclone risalirà il Mediterraneo occidentale dalle isole Azzorre e riporterà il sole in tutt’Italia a partire da Mercoledì 24 e Giovedì 25 Marzo, facendo innalzare le temperature gradualmente giorno dopo giorno almeno fino alla fine del mese di Marzo. E così arriveremo al weekend dell’ora legale, l’ultimo fine settimana del mese, con una situazione meteo completamente opposta a quella attuale, mite e soleggiata, da piena primavera. Le temperature massime saliranno stabilmente oltre i +20°C in tutto il Paese, con picchi di +25°C al Nord, dove l’alta pressione raggiungerà i suoi picchi massimi superiori ai 1030hPa.