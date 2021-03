Previsioni Meteo Veneto: fino a martedì tempo stabile con giornate soleggiate

“Da domenica fino a martedì, l’arrivo di aria più secca ma sempre fredda associata ad un iniziale rinforzo della ventilazione a tutte le quote, determinerà condizioni di tempo stabile con giornate generalmente soleggiate. In seguito l’ingresso di un promontorio anticiclonico farà affluire aria più mite e ancora asciutta con temperature massime che tenderanno a salire gradualmente, riportandosi su valori in media con il periodo. Giovedì lieve cedimento della pressione con ingresso di correnti in quota più umide dai quadranti occidentali con conseguente tendenza a maggiore nuvolosità ma generalmente senza precipitazione associate“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

In dettaglio:

Oggi tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo temporanei passaggi di nuvolosità alta. Temperature massime stazionarie in pianura, in ripresa in montagna ma ancora inferiori alla media del periodo. Venti in pianura inizialmente da nord-est moderati, a tratti tesi sulla costa, in successiva attenuazione; nel corso del pomeriggio tendenza a rotazione dei venti dai quadranti occidentali. In quota tesi/forti dai quadranti settentrionali; probabili episodi di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulla Pedemontana nel pomeriggio/sera.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in pianura senza notevoli variazioni o in locale diminuzione con valori localmente prossimi o inferiori a zero, in aumento sulle zone montane e pedemontane. Massime in generale ripresa, salvo in quota dove saranno stazionarie.

Venti: In pianura inizialmente deboli occidentali poi in rotazione dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati. In quota tesi, anche forti dai quadranti settentrionali in attenuazione nel corso del pomeriggio/sera; probabili episodi di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulla Pedemontana.

Mare: In prevalenza mosso, salvo temporanea attenuazione del moto ondoso durante le ore centrali.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in aumento in pianura, senza notevoli variazioni in montagna; massime in diminuzione salvo in quota dove risulteranno in aumento.

Venti: In pianura inizialmente dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati, poi deboli di direzione variabile; in quota moderati/tesi dai quadranti settentrionali.

Mare: Da mosso nelle prime ore, a poco mosso nel corso della giornata.

tempo ancora stabile e in prevalenza soleggiato. Temperature minime stazionarie o in aumento, massime in generale aumento con marcata escursione termica giornaliera. Venti in pianura deboli di direzione variabile, in quota moderati/tesi dai quadranti settentrionali. Giovedì 25 permangono condizioni di tempo stabile ma con tendenza a sviluppo di maggiore nuvolosità durante le ore centrali. Temperature in generale aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.