L’ondata di freddo in atto in Europa sta portando temperature gelide in Slovenia. A Babno Polje, località a 750 metri di altezza nel sud del Paese, sono stati sfiorati i -20°C.

Rilevati -17°C a Kočevje (467m), -12°C a Postojna (533m), -7°C a Lesce, -6°C a Maribor Slivnica, Novo Mesto, -5°C a Lubiana, -4°C a Nova Gorica, Murska Sobota.

Nella gallery scorrevole in alto, alcune immagini del ghiaccio provocato dalle gelate in Slovenia oggi, mercoledì 7 aprile.