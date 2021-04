Il “modello” San Marino: abolito il coprifuoco, a breve riaprono anche le discoteche

Da ieri San Marino non ha più il coprifuoco. Il divertimento, il ballo, i bar e i ristoranti non hanno più limiti di orario, e i cittadini non hanno nessuna restrizione per gli spostamenti all’interno del territorio statale sammarinese. Unico divieto rimasto è quello agli assembramenti e la mascherina va sempre mantenuta. La Repubblica del Titano è riuscita, con una campagna a tappeto di vaccinazioni fatte con il vaccino russo Sputnik e con dosi di quello Pfizer, a ridurre drasticamente il numero dei positivi al Covid-19: ieri non si sono registrati nuovi positivi e decessi. Da oggi, poi, San Marino inizierà a distribuire il tesserino vaccinale riservato a chi è stato vaccinato o ha già avuto il Covid. Oltre la metà della popolazione target è stata vaccinata o ha avuto l’infezione quindi in questi giorni si possono prenotare anche gli under 40 che però sembrano i più restii a ricevere la profilassi, con adesioni che per ora sono ben al di sotto del 50%.

E il piano di ripresa della Repubblica di San Marino non finisce qui, perché pensando all’estate con ottimismo, forte dei risultati vaccinali, il Governo sta preparando nuovi protocolli per permettere alle attività estive, compresi i locali e i balli, di contenere e gestire gli assembramenti. Si sta valutando come poter riaprire le discoteche, all’aperto, che nell’estate 2021 potrebbero fare la differenza in fatto di richiamo di turisti, viste le restrizioni che, almeno per ora, permangono nella confinante riviera romagnola.

Nella Repubblica di San Marino, nelle ultime 24 ore, si registrano solo tre nuovi casi di positività al Covid e 19 guariti. Lo comunica l’Istituto di sicurezza sociale sammarinese. Gli attualmente positivi scendono a 88. All’ospedale di Stato sono ricoverate 10 persone con le terapie intensive occupate al 33%. Proseguono intanto le vaccinazioni: le autorità locali hanno reso disponibile la profilassi anche ai residenti e ai titolari di alcuni permessi di soggiorno che non hanno attivato l’assistenza sanitaria con Iss. Per loro il costo sarà di 50 euro.