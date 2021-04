La “sindrome dell’Avana” arriva vicino alla Casa Bianca: indagini su 2 possibili attacchi misteriosi e invisibili

In USA le autorità stanno indagando su almeno 2 possibili incidenti avvenuti nel Paese, di cui uno nei pressi della Casa Bianca: le circostanze ricordano quanto avvenuto a Cuba nel 2016, quando misteriosi e invisibili attacchi, noti come la “sindrome dell’Avana“, hanno creato problemi di salute a decine di funzionari USA all’estero.

Secondo quanto riportato dalla CNN, che cita diverse fonti al corrente della questione, nell’incidente avvenuto lo scorso novembre nei pressi della Casa Bianca si è ammalato un funzionario del Consiglio di sicurezza nazionale, mentre il secondo caso, avvenuto nel 2019, ha riguardato un funzionario della Casa Bianca appena fuori Washington.

I sintomi riportati sono simili a quelli segnalati dal personale della Cia e del dipartimento di Stato impiegato all’estero a Cuba: strani suoni nelle orecchie, vertigini, mal di testa martellanti e nausea.

Non si sa ancora con certezza cosa causi tali episodi: secondo uno studio sostenuto dal dipartimento di Stato potrebbe trattarsi di attacchi ad energia a microonde.