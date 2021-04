Maltempo, i bollettini della Protezione Civile per il 18 aprile: domani pioggia e vento forte al Centro/Sud [MAPPE e DETTAGLI]

L’azione instabile nordeuropea isolatasi in quota sul Centro Sud Europa già da diversi giorni, andrà concentrandosi proprio sui settori centrali del nostro bacino e a ridosso dell’Italia, nel corso di questo fine settimana e ancor più a inizio della prossima settimana. E’ atteso un progressivo peggioramento del tempo, in particolare domani, domenica 18 aprile, e soprattutto sulle aree centro-meridionali, dove le correnti instabili da Ovest, indotte dal sistema depressionaria alle quote medio-alte dell’atmosfera, apporteranno una maggiore avvezione di vorticità positiva, quindi più nubi e anche più precipitazioni.

La conferma sul maltempo in arrivo emerge dai consueti bollettini di vigilanza meteorologica nazionale emessi oggi dal servizio meteorologico della Protezione Civile, che non ha ritenuto di dover lanciare un nuovo avviso di allerta meteo ma ha comunque evidenziato la situazione meteo attesa.

In dettaglio, per la giornata di domani, Domenica 18 aprile 2021, è prevista:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno, Marsica

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Tusciano e Alto Sele, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno, Marsica

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Lazio: Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 17 aprile 2021

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

– isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Puglia centro-meridionale, Basilicata, zone interne della Calabria e sulla Sicilia, con quantitativi cumulati deboli.

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; – isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Puglia centro-meridionale, Basilicata, zone interne della Calabria e sulla Sicilia, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo.

nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in sensibile aumento al Nord-Ovest.

massime in sensibile aumento al Nord-Ovest. Venti: forti settentrionali su Puglia e restanti zone ioniche, localmente su Liguria, regioni dell’alto Adriatico e da Ovest sulla Sardegna.

forti settentrionali su Puglia e restanti zone ioniche, localmente su Liguria, regioni dell’alto Adriatico e da Ovest sulla Sardegna. Mari: molto mossi il Mare ed il Canale di Sardegna e lo Ionio.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 18 aprile 2021

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna, Lazio orientale e meridionale, zone interne di Abruzzo e Molise, su Campania, Basilicata tirrenica, Calabria meridionale e settentrionale tirrenica e sulla Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

– isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Liguria, Appennino emiliano, Lombardia nord-orientale, Trentino, Alpi e Prealpi venete, Umbria, Marche occidentali, restanti zone di Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria, su Puglia centro-settentrionale e Sicilia centrale, con quantitativi cumulati deboli.

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna, Lazio orientale e meridionale, zone interne di Abruzzo e Molise, su Campania, Basilicata tirrenica, Calabria meridionale e settentrionale tirrenica e sulla Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

– isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Liguria, Appennino emiliano, Lombardia nord-orientale, Trentino, Alpi e Prealpi venete, Umbria, Marche occidentali, restanti zone di Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria, su Puglia centro-settentrionale e Sicilia centrale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: al di sopra dei 1100-1300 m sui settori appenninici di Abruzzo e Molise e sui rilievi della Sardegna con apporti al suolo generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile aumento le massime al Sud peninsulare.

Venti: forti nord-occidentali su Sardegna, Sicilia e localmente da Nord su coste e arcipelago della Toscana.

Mari: molto mossi il Mare ed il Canale di Sardegna, tendenti a molto mossi in serata il Tirreno meridionale settore Ovest e lo Stretto di Sicilia.

: al di sopra dei 1100-1300 m sui settori appenninici di Abruzzo e Molise e sui rilievi della Sardegna con apporti al suolo generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo.

nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile aumento le massime al Sud peninsulare.

in locale sensibile aumento le massime al Sud peninsulare. Venti: forti nord-occidentali su Sardegna, Sicilia e localmente da Nord su coste e arcipelago della Toscana.

forti nord-occidentali su Sardegna, Sicilia e localmente da Nord su coste e arcipelago della Toscana. Mari: molto mossi il Mare ed il Canale di Sardegna, tendenti a molto mossi in serata il Tirreno meridionale settore Ovest e lo Stretto di Sicilia.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 19 aprile 2021