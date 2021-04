Nave alla deriva senza equipaggio nel mare in tempesta: il cargo olandese Eemslift Hendrika rischia di provocare gravi danni ambientali [FOTO e VIDEO]

Una nave olandese carica di carburante sta andando alla deriva senza equipaggio nel mare in tempesta in direzione della Norvegia: lo ha reso noto l’autorità navale norvegese Kystverket, sottolineando i rischi per l’ambiente.

Il cargo olandese Eemslift Hendrika, lungo 112 metri, trasporta 350 tonnellate di olio combustibile pesante e 50 tonnellate di diesel.

Partito da Bremerhaven in Germania, era diretto verso Kolvereid in Norvegia: lunedì ha lanciato l’SOS dopo che le difficili condizioni del mare hanno sbilanciato il carico. La nave si è poi stabilizzata, ma intanto i 12 membri dell’equipaggio sono stati portati a terra in elicottero. Il cargo ha proseguito con il pilota automatico, che poi in serata si è però spento.

L’imbarcazione adesso è alla deriva a 130 chilometri dalla città di Alesund, verso le coste norvegesi. Si teme che in caso di naufragio si possa verificare un danno ecologico a causa dei carburanti contenuti nella stiva.

La Eemslift Hendrika si è trovata in difficoltà a causa delle condizioni meteorologiche tempestose nel mare di Norvegia al largo della città di Alesund: alcuni marinai erano finiti in mare prima di essere recuperati dalla Guardia costiera norvegese, altri sono stati portati sull’elicottero di salvataggio direttamente dal ponte della nave, grazie a un soccorritore che è sceso a prenderli.

Se la Eemslift Hendrika dovesse affondare o schiantarsi sulla costa, il combustibile causerebbe un grosso danno ambientale: per provare a risolvere il problema è stata chiamata la Smit International, la società specializzata nelle operazioni di rimorchio e recupero delle navi incagliate o affondate che di recente ha lavorato per disincagliare la portacontainer Ever Given nel Canale di Suez, e in passato si era occupata del recupero della nave da crociera Costa Concordia, naufragata al largo dell’Isola del Giglio nel 2012. La Smit International ha riferito a Reuters che cercherà di fare arrivare sulla Eemslift Hendrika una sua squadra di marinai e poi di agganciare la nave a un rimorchiatore potente.