Olesya non è Denise Pipitone? Un caos senza rispetto: la notizia prima ufficiale, poi smentita dall’avvocato

Olesya Rostova non è Denise Pipitone. E’ quanto annunciato dal giornale online italiano Fanpage, che cita come fonte Giacomo Frazzitta, l’avvocato di Piera Maggio, mamma della piccola scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. Il legale, che aveva deciso di partecipare alla trasmissione russa che da giorni sta speculando su questa vicenda, aveva come primo obiettivo quello di ottenere il gruppo sanguigno della 20enne che racconta di essere stata rapita da piccola. Frazzitta c’è riuscito, ma in cambio gli è stato chiesto di mantenere in merito il massimo riserbo. Poco fa, però, l’avvocato, secondo quanto riferito da Fanpage, avrebbe rivelato a loro la verità, raccontando con quale ‘furia’ ha affrontato il conduttore e gli organizzatori della trasmissione. Olesya non sarebbe Denis, dunque. Il suo nome, a quanto sembra, è Angela e la trasmissione russa lo svelerà domani, mentre nella puntata di oggi riveleranno che non si tratta della bimba siciliana.

Registrata martedì 6 aprile 2021 la puntata di Let Them Talk alla quale ha partecipato in collegamento il legale della donna, che durante la registrazione ha dato voce allo sgomento per come questa storia è stata gestita dalla televisione russa. L’avvocato Frazzitta avrebbe specificato a Fanpage.it di avere ceduto alla richiesta della produzione di Let Them Talk, lo show russo che sta trattando la storia della giovane Olesya, per poter mettere velocemente un punto alla vicenda. Avviare una rogatoria internazionale, che avrebbe obbligato la produzione a condividere in privato l’esito dell’esame del DNA cui si è sottoposta Olesya, avrebbe richiesto almeno quattro mesi, avrebbe spiegato Frazzitta a Fanpage.it. È per evitare che il caso diventasse ancor più mediatico che l’avvocato di Piera Maggio ha accettato di partecipare in collegamento alla registrazione di Let Them Talk di ieri 6 april.

Dopo l’articolo apparso su Fanpage, però, è arrivata la smentita di Frazzitta. “Leggo sui social ricostruzioni fantasiose e mie presunte dichiarazioni. Ribadisco di essermi limitato a trasmettere alla Procura di Marsala l’esito della documentazione scientifica che mi e’ stata inviata ieri e di non avere fatto alcun anticipazione circa l’esito degli esami sulla ragazza che sara’ reso noto nel corso della trasmissione di stasera sulla tv russa“, ha dichiarato l’avvocato, che ha precisato di non aver mai rilasciato alcun dichiarazione a Fanpage.