Spazio, presentata la missione spaziale Euclid: studierà l’universo oscuro per mapparne la geometria

In occasione della Giornata della ricerca italiana nel mondo, l’ambasciata d’Italia a Lisbona ha organizzato, il 26 aprile, il webinar “Euclid: Mapping the Sky Between Italy and Portugal”. Un evento realizzato in collaborazione con l’Inaf (Istituto nazionale di astrofisica) e l’Instituto de Astrofisica e Ciencia do Espaço della Facolta’ di scienze dell’Universita’ di Lisbona. Lo riferisce la Farnesina tramite il proprio portale istituzionale.

Nel corso dell’incontro – introdotto dall’ambasciatore d’Italia a Lisbona, Carlo Formosa, Luca Valenziano, responsabile delle collaborazioni internazionali e multilaterali dell’Inaf e da Jose’ Afonso, coordinatore dell’Istituto di astrofisica e scienza – e’ stato presentato il lavoro scientifico congiunto tra Italia e Portogallo per la missione spaziale Euclid, progetto approvato nel 2011 dall’Agenzia spaziale europea (ESA), in cooperazione, per la parte scientifica, con un consorzio di laboratori in 14 Paesi europei tra cui Italia e Portogallo.

Il satellite Euclid verra’ lanciato nella seconda meta’ del 2022 dallo spazioporto europeo di Kourou nella Guiana francese e rimarra’ in orbita oltre 6 anni allo scopo di studiare l’universo oscuro e, attraverso lo studio della forma delle galassie e della loro velocita’ di allontanamento da noi, mappare la geometria dell’Universo. L’espansione accelerata dell’Universo, infatti, e’ governata dalla materia e dall’energia oscura che, insieme, costituiscono oltre il 95 per cento del suo contenuto, la cui composizione e’ ancora sconosciuta. La strategia per mappare il cielo con Euclid e’ studiata dal Survey Group del consorzio internazionale Euclid, coordinato dall’astronomo italiano Roberto Scaramella e integrato, tra gli altri, da quattro membri portoghesi.

Al webinar – che si e’ tenuto tramite Zoom sulla pagina Facebook dell’Ambasciata – sono, fra l’altro, intervenuti Roberto Scaramella, Astronomo Ordinario presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio Astronomico di Roma e Ismael Tereno, ricercatore presso il locale Istituto di Astrofisica e Scienza dello Spazio.