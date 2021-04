Spettacolo mozzafiato sul Circolo Polare Artico, l’aurora boreale illumina i cieli di Norilsk [FOTO]

La nostra stella sta mostrando (lievi) segni di attività: interrompendo una serie di 4 giorni senza macchie solari, una nuova regione attiva è emersa nell’emisfero settentrionale del Sole. La polarità magnetica della macchia solare la identifica come parte del nuovo ciclo solare n° 25.

Inoltre, in questi giorni (6-7 aprile), il campo magnetico polare della Terra viene disturbato dall’arrivo di un flusso di vento solare minore, materiale gassoso proveniente dall’area meridionale dell’atmosfera della nostra stella: per tale motivo gli osservatori del cielo intorno al Circolo Polare Artico hanno potuto ammirare aurore boreali immerse nel crescente crepuscolo primaverile.

Nella gallery le immagini da Norilsk, in Siberia, oltre il Circolo Polare Artico, tra le città più a nord del mondo.