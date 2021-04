Un’azienda finanziata da Bill Gates starebbe per rilasciare zanzare geneticamente modificate: scoppia il caso in Florida

Una società biotecnologica chiamata Oxitec, che ha ricevuto denaro da una fondazione creata da Bill Gates, sta per rilasciare una moltitudine di zanzare geneticamente modificate nelle Florida Keys, come riferisce il giornale futurism.com.

L’apparente obiettivo di questa azienda è quello di cercare di ridurre la popolazione di Aedes aegypti, una zanzara che può diffondere malattie come la dengue e la malaria, introducendo una versione modificata di questo insetto che non morde e può far schiudere solo prole maschio.

Secondo i media, la Bill and Melinda Gates Foundation ha promesso a Oxitec circa 4,1 milioni di dollari già nel 2018 per “sviluppare una nuova zanzara che prende di mira la malaria in America, Asia meridionale e Africa orientale“, e la fondazione ha anche con un contribuito ingente per un progetto a cui ha partecipato Oxitec. L’iniziativa per liberare le zanzare sembra essere contrastata da un numero significativo di locali e “attivisti ed esperti esterni“, con i critici che indicano potenziali difetti scientifici nel piano e citano una presunta mancanza di prove di sicurezza.

Notando l’apparente mancanza di “prove indipendenti” che il progetto sulle zanzare contribuirà a ridurre la trasmissione di malattie nella regione e non porterà a nuovi problemi, il notiziario rileva anche che alcuni residenti ritengono che questo esperimento li stia aiutando. “Mi sembra criminale che siamo costretti a subire questo esperimento“, ha detto un residente durante una recente riunione del consiglio comunale. “Mi sembra criminale che siamo soggetti a questo terrorismo dalla nostra Florida Keys Mosquito Control Board”.