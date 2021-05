Spaventoso incidente nel Milanese: auto precipita dal cavalcavia sui binari dell’Alta Velocità, treni rallentati [FOTO]

Spaventoso incidente nel Milanese: un’auto è precipitata da un cavalcavia sui binari dell’Alta Velocità tra Milano Rogoredo e San Donato Milanese. Sul posto, e’ in atto l’intervento dei Vigili del Fuoco (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Alla guida dell’auto, un 48enne, che ora si trova in gravissime condizioni. Il 118 lo ha portato all’ospedale Humanitas di Rozzano. Sono ancora in fase di accertamento le cause dell’incidente che avrebbe visto l’automobilista sfondare con il suo suv un new jersey e cadere per alcune decine di metri prima di atterrare sui binari. L’uomo avrebbe fatto tutto da solo, non essendoci altri mezzi coinvolti. Tra le ipotesi attuali c’e’ anche quella di un possibile malore.

La linea ad Alta Velocita’ Milano-Bologna e’ fortemente rallentata. Diversi treni a lunga percorrenza sono interessati dall’incidente. I rallentamenti stanno coinvolgendo anche i convogli di Trenord con ritardi fino a 60 minuti.