Miliardi di cicale stanno emergendo negli USA orientali: l’invasione dopo 17 anni [FOTO e VIDEO]

Miliardi di cicale stanno apparendo negli Stati Uniti nella più grande emersione dal 2004. Gli insetti fanno parte di un gruppo chiamato Brood X, che geograficamente dovrebbe estendersi dal Tennessee a New York. Circa 35 milioni di americani avranno l’opportunità di vedere le cicale Brood X (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Queste cicale sono state sottoterra per 17 anni, scavando gallerie e alimentandosi nel sottosuolo. Quando riemergono in superficie, la priorità è trovare un compagno per l’accoppiamento. Il rumoroso suono che le cicale producono è in realtà un richiamo per l’accoppiamento prodotto dai maschi, flettendo un organo simile ad un tamburo, chiamato timbale.

Anche se le cicale possono essere un fastidio per i coltivatori, vederle può essere anche un’interessante esperienza. “È un vero piacere. Si tratta di un insolito fenomeno biologico. Le cicale periodiche si verificano solo negli Stati Uniti orientali; non si verificano in nessun altro posto del mondo. Sarà un grande spettacolo”, ha spiegato Eric Day, entomologo del Virginia Polytechnic Institute.

Lo spettacolo inizia solo quando il terreno si riscalda. Le cicale, che non sono pericolose per l’uomo o gli animali, iniziano a riemergere quando il terreno raggiunge +18°C. Pochi esemplari riemergono anche a metà-fine aprile ma la vera, grande emersione si verifica a maggio. I primi segni delle cicale includono buchi dalle dimensioni di un dito che appaiono nel suolo vicino alla base degli alberi. L’invasione delle cicale durerà circa quattro o cinque settimane, al termine delle quali gli insetti completeranno il loro ciclo vitale.

Brood X rappresenta il più grande gruppo delle cicale che emergono ogni 17 anni (gli altri gruppi periodici emergono in un ciclo di 13 anni). L’emergere in massa aiuta le cicale a sopravvivere ai predatori e ad accoppiarsi con successo. Quello che distingue le emersioni delle cicale Brood X da quelle delle altre è la vicinanza alle grandi aree metropolitane.