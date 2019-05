Milano, l’Adunata degli Alpini e la sfilata della bandiera di guerra [GALLERY]

E’ arrivata in piazza della Scala la bandiera di guerra degli alpini dopo aver sfilato nel vie del centro di Milano. Il corteo è partito da via del Carmine e dopo aver attraversato le vie del quartiere di Brera è arrivato nella piazza che ospita il Teatro alla Scala e Palazzo Marino. Ad attendere l’arrivo del vessillo in rappresentanza delle istituzioni c’erano il sindaco Giuseppe Sala e il sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia con delega ai Grandi Eventi Sportivi, Antonio Rossi.