Milano, l’Adunata degli Alpini: uno spettacolo rovinato da atti vandalici. INFO, FOTO e PROGRAMMA

E’ iniziata oggi a Milano la grande festa per la 192ª Adunata degli Alpini, quella del Centenario: attese 500.000 penne nere nel capoluogo meneghino nel weekend. ‘ la citta’ per tre giorni e portera’ nel capoluogo lombardo tra le 400mila e le 500mila penne nere. Gli eventi sono iniziato stamani e culminerà nella grande sfilata dei 100mila alpini in armi e in congedo, che impegnerà il centro del capoluogo lombardo dalla mattina alle sera. Il raduno di ‘Milano 2019′ e’ speciale anche per la ricorrenza dei 100 anni dell’Ana (l’Associazione nazionale alpini), creata nel 1919 proprio nel capoluogo lombardo, in Galleria Vittorio Emanuele II. La prima giornata però è stata segnata anche da due episodi di vandalismo: in via Marsala, sede dell’associazione nazionale, dove sono state infrante le vetrine, e nella centralissima piazza San Babila, dove ignoti hanno scritto con vernice rossa “Gli alpini stuprano“. La polizia sta indagando e acquisendo i filmati delle telecamere. La manifestazione ufficialmente si è aperta oggi alle 10 con l’alzabandiera in piazza Duomo, alla presenza del presidente della Regione, Attilio Fontana, del sindaco, Giuseppe Sala, e di autorita’ militari e civili tra cui Sebastiano Favero, presidente dell’Ana, e del generale di Corpo d’Armata Claudio Berto, comandante delle Truppe Alpine. La giornata e’ proseguita con l’omaggio al sacrario dei caduti di tutte le guerre, in piazza Sant’Ambrogio, al monumento all’Alpino, in via Vincenzo Monti, e con l’inaugurazione della ‘Cittadella degli alpini’ in piazza del Cannone, tra il Castello Sforzesco e il Parco Sempione, che sara’ un po’ il baricentro di manifestanti e cittadinanza, con stand, giochi, eventi. La simpatia incontenibile di centinaia di migliaia di alpini e delle loro famiglie, pero’, sara’ visibile in tutta la citta’. Sabato il momento clou e’ previsto all’Arena Civica, con il lancio di paracadutisti previsto per le 12, e in Duomo con la messa in suffragio ai caduti prevista per le 16, mentre dalle 20 poi sara’ la volta dei concerti delle fanfare e dei cori in centro citta’. Infine, domenica, dalle 9, la grande sfilata che si snodera’ lentamente dai bastioni di Porta Venezia al Duomo, al lento passo cadenzato tipico delle truppe da montagna, e con la partecipazione, per la prima volta, anche dell’Anci, l’Associazione nazionale dei comuni. Sempre fino a domenica pomeriggio sara’ anche visitabile la mostra ‘alpini uno stile di vita’, al Castello Sforzesco. Amsa e Atm hanno previsto il potenziamento dei servizi per far fronte alla gran massa di persone presenti in questo festoso fine settimana.