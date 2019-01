Allerta Meteo, Febbraio inizia nel Weekend della Candelora una grande Sciroccata sull’Italia: tanta NEVE al Nord, piogge torrenziali al Centro, +20°C al Sud [MAPPE]

1 /23 GUARDA le altre FOTOGALLERY

I Giorni della Merla si concluderanno domani con una situazione meteorologica transitoria: al Sud si concluderà la Tempesta atlantica che sta investendo il Paese in queste ore, e da Ovest arriverà un altro profondo ciclone oceanico che innescherà la prima grande Sciroccata del 2019: già nella serata di domani, Giovedì 31 Gennaio, i venti ruoteranno dai quadranti meridionali, per poi soffiare in modo persistente da Sud e Sud/Est durante tutto il weekend. Tra Venerdì 1 e Sabato 2 Febbraio avremo una sciroccata molto violenta, con raffiche di oltre 100km/h al Centro/Sud dove le temperature massime aumenteranno fino a +20°C in modo diffuso, e localmente anche +23/+24°C nelle zone tirreniche di Sicilia e Calabria. Le temperature minime di Sabato e Domenica mattina non scenderanno sotto i +15/+16°C come se fossimo già a fine Aprile.

Il maltempo sarà concentrato al Centro/Nord, con piogge torrenziali su tutte le Regioni. Nella giornata di Venerdì 1 Febbraio avremo anche una grande nevicata in pianura Padana, con accumuli importanti tra Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta. Sia Torino che Milano supereranno i 25cm di accumulo, con possibili picchi di 40cm a Milano (dove sta nevicando già oggi). Nel corso della giornata, lo scirocco comprometterà il cuscinetto freddo e confinerà la neve soltanto in montagna sulle Alpi, dove avremo la più grande nevicata della stagione. Sui rilievi di Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia cadrà oltre un metro e mezzo di neve fresca in 36 ore, tra Venerdì e Sabato. A valle sono attesi fino a 200mm di pioggia, sia al Nord/Est che nell’alto Tirreno tra Liguria, Toscana e Lazio. Sull’Appennino pioverà anche ad alta quota: soltanto Domenica le temperature diminuiranno, ma senza freddo. E la prossima settimana, tra Lunedì 4 e Martedì 5 Febbraio, il maltempo colpirà le zone Joniche del Sud con piogge torrenziali tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ma senza freddo e con neve soltanto ad altissime quote (praticamente solo sull’Etna), oltre i 2.000 metri di altitudine.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play