Allerta Meteo, fine Maggio di super caldo e violenti temporali: attenzione a grandine e tornado

Allerta Meteo – Splende il sole in quest’ultima Domenica di Maggio su gran parte del territorio italiano, nonostante qualche velatura sparsa qua e là. Fa comunque molto caldo, con temperature estive in tutto il Paese. Alle 12:10 del mattino avevamo già +30°C a Firenze e Ferrara, +29°C a Padova, Foggia e Treviso, +28°C a Roma, Torino, Bologna, Catania, Genova, Udine, Siracusa, Lecce, Cosenza, Mantova e Vicenza, +27°C a Milano e Messina. Le temperature aumenteranno ulteriormente nelle prossime ore, soprattutto al Sud tra domani e dopodomani, Lunedì 28 e Martedì 29 Maggio quando in Sicilia la colonnina di mercurio raggiungerà addirittura punte di +35°C. Al Nord, invece, tornerà il maltempo con instabilità temporalesca particolarmente pericolosa. Già nel pomeriggio di oggi avremo i primi fenomeni temporaleschi, soprattutto in Piemonte ma anche sulle Alpi centro/orientali tra Lombardia e Trentino Alto Adige. Domani, Lunedì 28 Maggio, avremo violenti temporali su tutto il Nord/Ovest, tra Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, dove le temperature crolleranno sensibilmente ed è alto il rischio di fenomeni estremi come tornado e grandinate per i contrasti termici dovuti al caldo anomalo di queste ore. Massima attenzione, anche in grandi città come Torino e Milano ma anche Novara, Brescia e Bergamo. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: