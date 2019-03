Allerta Meteo, violenta sferzata di freddo da Lunedì sera: ecco le aree a rischio GRANDINE e TORNADO. Le Previsioni dettagliate [MAPPE]

1 /18 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – E’ stata una Domenica caldissima al Centro/Nord Italia, con temperature tardo primaverili su tutte le Regioni da Lazio e Abruzzo in sù. Le massime hanno raggiunto addirittura +26°C a Firenze, Merano e Ferrara, +25°C a Padova, Novara, Bolzano, Pordenone e Desenzano del Garda, +24°C a Milano, Bologna, Verona, Brescia, Vicenza, Aosta, Udine, Siena, Cremona, Pavia, Arezzo, Orvieto, Piacenza e Treviso, +23°C a Torino, Perugia, Parma, Bergamo, Guidonia e Olbia, +22°C a Roma, L’Aquila, Viterbo, Frosinone e Cuneo, +21°C a Venezia e Grosseto. Clima ben differente al Sud, dove comunque grazie al soleggiamento è stata una Domenica mite e tipicamente primaverile, ma con temperature più normali per il periodo, in linea con le medie stagionali. Le massime si sono fermate a +19°C a Napoli, Palermo, Bari e Reggio Calabria, +18°C a Messina, Salerno, Lecce e Brindisi, +17°C a Trapani, Termoli, Ustica e Lampedusa, +16°C a Catanzaro e Lamezia Terme, +15°C a Vibo Valentia e Pantelleria. Si è confermato anche oggi il trend degli ultimi mesi: è ormai da Gennaio che fa stabilmente ben più caldo al Nord rispetto al Sud, infatti nelle Regioni dell’Italia settentrionali è stato uno degli inverni più caldi e secchi di sempre mentre al Sud è stato uno dei più freschi degli ultimi decenni, in linea con le medie storiche di 30 anni fa.

Domani, Lunedì 25 Marzo, continuerà a fare caldo in tutt’Italia con temperature pressocchè stazionarie sui valori di oggi. Ma in serata, dopo le 20:00, la situazione cambierà bruscamente al Nord/Est per l’irruzione d’aria fredda proveniente dall’Europa centrale: le temperature crolleranno di oltre 20°C in poche ore, passando da massime che anche domani raggiungeranno i +25°C a valori vicini ai +5°C in pianura durante la notte. Sarà un vero e proprio shock termico che determinerà fenomeni estremi: violenti temporali, forti raffiche di vento, intense grandinate e numerosi tornado soprattutto tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche, le Regioni più esposte tra le 20:00 di Lunedì sera e le 09:00 di Martedì mattina.

In settimana il maltempo si sposterà al Sud, dove l’aria fredda arriverà nella notte tra Martedì e Mercoledì. Su tutte le Regioni del Sud avremo due giorni di forte maltempo: Mercoledì 27 e Giovedì 28 Marzo. Anche qui si verificheranno tornado, forti temporali e intense grandinate su gran parte del territorio di Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le temperature, da Martedì in poi, si manterranno più fresche in tutt’Italia, tipicamente invernali, di qualche grado inferiori rispetto alle medie del periodo: soltanto da Sabato 30 avremo nuovamente valori più elevati, vicini ai picchi di questo weekend.

