Allerta Meteo, brusco peggioramento in arrivo al Nord mentre lo scirocco porterà ancora più caldo al Sud

E' già scattata l'allerta meteo per le prossime ore al Nord Italia dove Lunedì 4 Giugno arriveranno forti piogge e temporali dopo un Weekend caratterizzato dal sole e dal caldo in tutt'Italia. E' stata una Domenica tipicamente estiva soprattutto in Sicilia ma non solo, con +34°C a Siracusa e Trapani, +33°C a Catania, +32°C a Foggia e Ferrara, +31°C a Firenze, Lecce e Crotone, +30°C a Roma, Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Messina, Perugia, Trieste, Bolzano. Temperature tipiche da luglio inoltrato e non certo d'inizio Giugno, quando ancora non dovrebbe fare così caldo. Invece nelle prossime ore le temperature aumenteranno ulteriormente in tutto il Sud con venti di scirocco provenienti dal Nord Africa. Sarà un Lunedì molto caldo soprattutto in Sicilia, con picchi di oltre +35°C, ma anche in Puglia, Calabria, Campania, Basilicata e Molise. Al Nord il maltempo colpirà in modo particolarmente intenso al mattino il Piemonte, al Nord/Ovest, e successivamente si estenderà nel pomeriggio al resto della pianura Padana con temporali sparsi a macchia di leopardo, localmente molto forti accompagnati da grandinate e forse anche qualche tromba d'aria.