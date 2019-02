Allerta Meteo, violenti temporali al Sud per il Ciclone sul mar Jonio: diluvia anche in montagna, allarme alluvione per le prossime 24 ore [LIVE]

1 /10 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – E’ profondo 1006hPa il ciclone posizionato sul settore più orientale del Canale di Sicilia, ormai nei pressi del mar Jonio dove questa tempesta si approfondirà ulteriormente nelle prossime ore, tra stasera e domani, scatenando maltempo estremo su tutte le Regioni del Sud. Intanto il maltempo sta già colpendo l’Italia meridionale, mentre è tornato a splendere il sole sul Nord flagellato dalle piogge, dalle nevicate e dal gelicidio nel Weekend della Candelora. Intorno al Ciclone si stanno attivando forti venti che al momento soffiano intensi da Nord/Est sul medio/basso Tirreno (picco massimo di 70km/h a Formia, sulla costa del basso Lazio), mentre piove in modo particolarmente intenso su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, zone interne della Campania e soprattutto in Calabria e Sicilia, le due Regioni più meridionali che saranno particolarmente bersagliate dalle piogge torrenziali nelle prossime 24 ore, fino al tardo pomeriggio di domani, Martedì 5 Febbraio.

Le temperature sono elevate rispetto al periodo: sta piovendo anche in alta montagna, mentre sulle coste sono in corso tempeste di fulmini e grandine. Apprensione per le zone joniche di Calabria meridionale e Sicilia, e per la Sicilia tirrenica: entro domani sera potranno cadere nelle località più colpite oltre 350mm di pioggia, con pesantissime conseguenze sui territori. Anche i forti venti provocheranno danni e disagi: tra stasera e domani soffieranno impetuosi, ad oltre 100km/h, sul basso Tirreno e sullo Jonio, determinando importanti mareggiate su tutte le coste esposte a Nord/Est. Massima attenzione.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play