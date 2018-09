Allerta Meteo, il freddo innesca un violentissimo “Uragano Mediterraneo” sul mar Jonio: saranno 3 giorni terribili tra Calabria, Sicilia, Libia e Grecia [MAPPE e DETTAGLI]

1 /28 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – L’arrivo dell’aria fredda sul Mediterraneo centrale sta innescando la formazione dell’attesissimo “Medicane”, l’Uragano Mediterraneo in fase di ciclogenesi sul mar Jonio. Fortunatamente l’Italia rimarrà ai margini di questa tempesta violentissima, che tra domani – Venerdì 28 Settembre – e dopodomani, Sabato 29, flagellerà lo Jonio e alcune zone di Libia e soprattutto Grecia. In modo particolare l’isola di Creta sarà la più esposta ai fenomeni estremi, già da stasera ma poi in modo particolare nel weekend quando rischia di avere piogge torrenziali e venti impetuosi.

L’Italia, dicevamo, rimarrà ai margini (per fortuna). Avremo una violenta burrasca al largo nel mar Jonio, e forti venti sulle coste orientali di Calabria e Sicilia. Domani, Venerdì 28, ci potrebbe essere anche un po’ di pioggia sulla Calabria con una compatta copertura nuvolosa, ma il “clou” del Ciclone rimarrà al largo come possiamo osservare nelle mappe mattutine dei modelli Moloch e Bolam dell’ISAC-CNR. Sia oggi che domani, invece, su tutto il Centro e il Nord splenderà indisturbato un sole molto mite, con temperature in aumento: il clima tornerà estivo, con valori massimi vicini (oggi) o addirittura superiori (domani) ai +30°C in pianura Padana e nelle principali città del Centro (Roma, Firenze, Perugia).

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: