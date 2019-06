Astronomia, la “Luna della Fragola” in tutto il suo splendore: ecco perché è la più colorata dell’anno [FOTO]

Gli appassionati di osservazioni celesti hanno avuto un trattamento speciale la scorsa notte, quando la “Luna della Fragola” ha illuminato il cielo notturno, brillando di rosa, rosso e arancione mentre sorgeva sopra l’orizzonte. Quando il sole appare più alto nel cielo vicino al solstizio d’estate, la luna piena, opposta al sole, appare generalmente più bassa nel cielo. Questo significa che la luna piena più vicina al solstizio d’estate brilla attraverso una porzione d’atmosfera maggiore rispetto a qualsiasi altro periodo dell’anno, il che le conferisce un colore rossastro o rosa. Nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, alcune delle immagini più spettacolari della “Luna della Fragola” della scorsa notte, scattate in varie zone del mondo.

Nelle tribù indigene americane primitive, questa particolare luna piena era spesso chiamata Luna della Fragola perché segnava il periodo dell’anno ideale per raccogliere le fragole mature. Tuttavia, diverse culture del mondo le hanno danno nomi alternativi, come “Luna della Rosa” per via del suo colore e “Luna del Miele” perché in questo periodo il miele è pronto per essere raccolto.