Oggi, 12 Maggio è la Festa della Mamma 2019: è il giorno in cui si celebra l’incredibile forza delle madri, instancabili donne, celebrate in quella che è la festa laica più famosa al mondo.

La Festa della Mamma, lo sappiamo bene, è ogni giorno: cogliamo l’occasione per proporre una selezione di immagini e GIF (gallery in alto), ma anche di video, frasi e citazioni (link in basso) da inviare per gli auguri su Facebook e WhatsApp.