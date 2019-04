Brasile, una coppia pianta oltre 2 milioni di alberi per ricreare una foresta distrutta [FOTO]

Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, dal 1990 nel mondo sono stati persi 129 milioni di ettari di foresta (un’area quasi equivalente al Sud Africa). Con circa il 15% di tutte le emissioni di gas serra che provengono dalla deforestazione e innumerevoli specie animali che ogni giorno perdono il loro habitat, si tratta di cifre devastanti per la salute della Terra, che non possono essere sostenute a lungo.

Di fronte ad una tale carneficina ambientale, ogni individuo si sente piccolo ed impotente, pensando all’impatto che potrebbe generare un’azione individuale. Non è stato assolutamente questo il caso di Sebastião Salgado, fotografo brasiliano, e di sua moglie, Lélia Deluiz Wanick Salgado. I due hanno infatti deciso di dimostrare cosa può fare un piccolo gruppo di persone convinte e che hanno a cuore l’ambiente combattendo la deforestazione attraverso un processo di riforestazione. Perché in fondo la natura riesce sempre a trovare un modo per tornare, sotto le giuste condizioni.

Salgado è un personaggio noto, avendo vinto molti premi nel fotogiornalismo e avendo pubblicato diversi libri. Negli anni ’90, fisicamente ed emotivamente esausto dopo aver documentato l’efferatezza del genocidio in Ruanda, è tornato a casa nella sua terra d’origine in Brasile, prima coperta da una rigogliosa foresta pluviale. È rimasto però scioccato e devastato nel vedere che l’area era ormai arida, spoglia e priva di fauna a causa delle opere di deforestazione condotte negli anni in cui era stato assente. La moglie era convinta che avrebbero potuto ridare al luogo la sua precedente bellezza. “La terra era triste come lo ero io, era tutto distrutto. Solo lo 0,5% circa della terra era coperto da alberi. Poi mia moglie ha avuto la fantastica idea di ripiantare questa foresta. E quando abbiamo iniziato a farlo, sono ritornati tutti gli insetti, i pesci e gli uccelli e grazie a questa ricrescita degli alberi, sono rinato anch’io”, ha dichiarato Salgado a The Guardian qualche anno fa.

La coppia ha fondato Instituto Terra, una piccola organizzazione che ha piantato 4 milioni di piante e ha fatto resuscitare la foresta. “C’è un solo essere che può trasformare l’anidride carbonica in ossigeno, che è l’albero. Dobbiamo ripiantare le foreste”. E così, dopo averci messo grande cura per assicurarsi che tutte le piante adoperate fossero locali, l’area è rifiorita notevolmente e la fauna è tornata nei 20 anni seguenti. In tutto, sono tornate 172 specie di uccelli, 33 specie di mammiferi, 293 specie di piante, 15 specie di rettili e 15 di anfibi: un intero ecosistema ricostruito da zero.

Il progetto ha ispirato milioni di persone a dare un esempio concreto di un’azione ecologica positiva e dimostrare come l’ambiente possa recuperare velocemente con il giusto atteggiamento. “La Natura è la Terra e altri esseri e se non abbiamo un certo ritorno spirituale al nostro pianeta, temo che saremo in pericolo”, ha dichiarato Salgado.