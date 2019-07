Brasile, rapina all’aeroporto di San Paolo: travestiti da agenti di polizia rubano 750kg d’oro dal valore di 27 milioni di euro [FOTO e VIDEO]

Quattro persone pesantemente armate e travestite da agenti di polizia federale hanno rubato quasi 750kg di oro dal valore di circa 27 milioni di euro, nell’aeroporto internazionale di Guarulhos (San Paolo), il più grande del Paese. I quattro, armati di fucili di assalto, sono arrivati a bordo di due veicoli davanti a un magazzino e hanno prelevato l’oro che era stato appena caricato a bordo di un furgone portavalori, prendendo in ostaggio un responsabile della logistica, come mostrano le foto contenute nella gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo . I banditi sono quindi fuggiti a bordo degli stessi veicoli, sui quali erano riconoscibili gli stemmi della polizia federale. I mezzi sono stati ritrovati poco dopo ad una decina di chilometri dall’aeroporto, dove è stato liberato anche l’ostaggio. L’uomo ha raccontato che prima dell’assalto i quattro avevano preso in ostaggio membri della sua famiglia, con la promessa di rilasciarli. Secondo la sua testimonianza, dopo aver abbandonato i mezzi, i malviventi sono fuggiti con il bottino a bordo di un furgone e di una ambulanza. È caccia all’uomo.