Oggi, 21 giugno 2019, inizia ufficialmente la stagione estiva, astronomicamente parlando: è il solstizio d’estate, una data molto attesa, simbolo dell’inizio di una stagione di sole, caldo e di vacanze.

E’ un’ottima occasione per fare gli auguri di buon primo giorno d’estate, augurare il buongiorno alle persone care: proponiamo in alto nella gallery una selezione di immagini e GIF da inviare oggi, nel principio della bella stagione per eccellenza.