Carnevale: ecco le suggestive celebrazioni sull’isola greca di Skyros [GALLERY]

Secondo la mitologia, Thetis, per evitare la guerra al proprio figlio Achille, lo nascose travestito con abiti femminili, nell’isola di Skyros, luogo che, tutt’oggi, è il posto ideale dove nascondersi dal chiasso e della confusione del turismo di massa.

L’anima tranquilla dell’isola di Skyros si trasforma solamente una volta all’anno, infatti, in occasione di uno dei carnevali più vivaci di tutta la Grecia, le vie dell’isola vengono animate dai campanacci delle capre indossati dagli uomini dell’isola che corrono per le strade cantando e ballando per rappresentare i Gheros (i vecchi). Questi ultimi indossano una maschera che è costituita da un mantello con cappuccio nero, ottenuto da una pelle di capra e dagli immancabili campanacci.