Crollo ponte Morandi a Genova, gli ultimi aggiornamenti: decine di morti e feriti, “ancora 10-20 dispersi” [FOTO e VIDEO]

Sono proseguite per la seconda notte consecutiva le ricerche di dispersi tra le macerie del ponte Morandi crollato la mattina del 14 agosto a Genova.

Le squadre Usar e cinofile dei Vigili del Fuoco hanno lavorato ininterrottamente, ma non sono stati individuati o recuperati altri corpi.

“Il numero delle persone decedute è 38, i feriti sono 15, di cui 5 in codice rosso”: lo ha precisato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine del vertice che ha presieduto in Prefettura a Genova.

“I dispersi potrebbero essere ancora 10 o 20, oltre alle 38 persone su cui stanno facendo l’esame esterno delle salme“, ha detto il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, rispondendo ai giornalisti a Palazzo di Giustizia in riferimento al crollo del ponte Morandi.

“Continuiamo a scavare per cercare dispersi. Per rimozione macerie ci vorranno almeno 10 giorni. Ragioniamo anche su una viabilità alternativa,” ha dichiarato il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, arrivando in Prefettura a Genova.

Le operazioni si concentrano in particolare sotto le macerie del pilastro che sosteneva il ponte e nella zona della ferrovia, entrambe sull’argine sinistro del Polcevera. I dispersi sarebbero un numero imprecisato: per questo i soccorritori non smettono di sperare, alla ricerca di sopravvissuti sotto le macerie. Intanto la città si prepara ad ospitare sabato mattina i funerali di Stato delle vittime. Le salme, fino ad ora trasportate all’obitorio dell’ospedale San Martino di Genova, saranno in parte trasferite nella chiesa interna al nosocomio e poi alla Fiera di Genova dove potrebbero essere celebrati i funerali.

La Prefettura ha istituito 2 numeri dedicati per informazioni e segnalazioni di eventuali persone disperse: 010/5360637 e 010/5360654.

Ecco l’elenco ufficiale delle prime vittime italiane identificate

Di seguito l’elenco ufficiale contenente i nomi delle vittime identificate di nazionalità italiana, le cui famiglie sono state informate del decesso dopo il crollo del ponte Morandi a Genova.