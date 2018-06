Eruzione vulcano Guatemala, si aggrava il bilancio della catastrofe: 270 morti e dispersi, le immagini dall’alto sono inquietanti [FOTO e VIDEO]

1 /28 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Si aggrava drammaticamente il bilancio dell’eruzione del Volcan de Fuego in Guatemala: gli ultimi aggiornamenti sono di 78 morti accertati e altri 192 dispersi. Le speranze di ritrovarli in vita sono ormai esaurite: si cercano soltanto i cadaveri. Complessivamente le vittime dell’eruzione sono quindi 270. Altre migliaia di persone sono ancora ferite e ricoverate in Ospedale con fratture e ustioni.

Resta intanto elevato l’allarme per l’attività del vulcano, che ieri è ricominciata in modo significativo. L’istituto di sismologia, vuilcanologia, metereologia e idorologia (Insivumeh) ha avvertito le autorità di soccorso per nuove possibili colate di materiale vulcanico e le autorità aeroportuali del pericolo di nuove emissioni di cenere. Di fatto, squadre di salvataggio, volontari e giornalisti presenti nelle vicinanze dei luoghi raggiunti dalla prima eruzione, hanno dovuto sospendere le loro attività. Registrato il nuovo allarme, il governo ha deciso in via precauzionale di interrompere diverse vie di collegamento stradale.