Giro d’Italia, è ufficiale: troppa neve, meteo estremo e rischio valanghe, il Gavia non si farà [FOTO e VIDEO]

“Abbiamo deciso, alla luce delle risultanze meteo dei prossimi giorni che danno un peggioramento e visto cosa ci dicono i meteorologi della Lombardia, che non potremo fare il Gavia. C’e’ il rischio-slavine, riteniamo di prendere già stasera una decisione, in modo da preorganizzare la tappa in modo corretto“. Lo ha detto il direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni, in vista 16ª, in programma per martedi’ 28 maggio, da Lovere (Bg) a Ponte di Legno (Br), lunga 226 km. La frazione prevedeva lo scollinamento del Passo Gavia a 2.618 metri di altitudine, Cima Coppi (16.5km all’8% di pendenza media!) , ed era la tappa più dura e più attesa per i corridori, i loro tifosi e tutti gli appassionati di ciclismo. Sul Gavia ci sono oltre 10 metri di neve e nei prossimi giorni nevicherà ancora copiosamente: il clima folle, eccezionalmente freddo e nevoso, di questo pazzo Maggio, compromette ulteriormente il Giro d’Italia già pesantemente condizionato dal maltempo.