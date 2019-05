In Sicilia il raduno mondiale dei capelli rossi naturali: migliaia di presenze attese a Favignana [FOTO, INFO e PROGRAMMA]

Tra un mese esatto, Sabato 8 Giugno 2019, l’isola di Favignana in Sicilia ospiterà la prima edizione del festival “Red Head Sicily“, un vero e proprio raduno di persone con i capelli rossi naturali provenienti da tutto il mondo. Organizzato dall’omonima associazione, col patrocinio del Comune e della Pro Loco Isole Egadi, si tratta del primo raduno del Sud Italia, sull’esempio di altri festival che già da anni si organizzano in Francia, Londra, Germania, Olanda, Dublino e, in Italia, a Milano. Una giornata di festa, con musica, parata con street band e contest fotografici, che sarà anche occasione, grazie all’intervento dei medici della Fondazione Melanoma, per parlare delle pelli chiare e dei potenziali rischi derivati dall’esposizione al sole.

Il colore rosso si intreccia con la storia della più grande dell’arcipelago delle Egadi

Una scelta non casuale quella di Favignana come location. Il colore rosso si intreccia con la storia della più grande dell’arcipelago delle Egadi, conosciuta in tutto il mondo per le splendide foto della sua Cala Rossa, chiamata così perché si narra che il mare si colorò di rosso sangue durante la prima battaglia, avvenuta circa nel 241 a.C, che vide la vittoria dei Romani sui Cartaginesi. E Favignana è anche la patria della pesca del tonno rosso del Mediterraneo che quest’anno si tornerà a pescare grazie all’impegno dell’azienda Nino Castiglione.

Il programma della kermesse, parola d’ordine: divertimento

La parola d’ordine sarà divertirsi tra musica, foto e buona cucina. Si inizia la mattina con l’inaugurazione in piazza Camparia del villaggio ‘Rossi a primavera’, con la partecipazione della Fondazione Melanoma. “L’aspetto medico e di prevenzione è quello che abbiamo voluto inserire in un contesto di festa – spiegano gli organizzatori Filippo Peralta, Max Firreri ed Enrico Malato – grazie alla collaborazione della Fondazione che sull’isola farà arrivare medici e consulenti a disposizione di tutti”.

A seguire la parata sino in piazza Matrice dove si terrà il contest fotografico di gruppo con dieci fotografi del ‘Gruppo Scatto-I colori della vita’. Il pomeriggio sarà di musica, con i rossi dilettanti allo sbaraglio sul palco. Da Catania sarà garantito un servizio di pullman diretto col porto di Trapani al prezzo sociale di 20 euro andata/ritorno e bus diretti sono previsti anche da Napoli e Bari, grazie alla partnership con TravelandService. Chi rimarrà sull’isola in formula week-end potrà partecipare agli aperitivi al tramonto sulla spiaggia Praia e pranzare e cenare in centro a prezzi promozionali nelle strutture convenzionate che esporranno il logo RHS.

Sabato 8 giugno 2019

10:00 – Check-in ospiti (Info point palazzina Florio)

10:30 – Apertura Villaggio “Rossi a primavera” con benvenuto, momento di intrattenimento, musica, stands, area giochi per bambini, contest fotografico individuale, con la partecipazione della Fondazione Melanoma (Piazza Camparia)

11:30 – Parata con street dixeland band e tutti i partecipanti (Da piazza Camparia a piazza Matrice)

12:00 – Contest fotografico di gruppo e lancio del concorso “Miss e Mister Red Head Sicily” (Piazza Matrice)

PRANZO LIBERO *

13:00 | 16:00 – Giro in barca con pranzo a bordo e bagno a Cala Rossa *

13:00 | 16:00 – Giro dell’isola con trenino turistico *

09:30 | 19:00 – Visita culturale a ex stabilimento Florio *

17:00 – Concerto musicale

18:00 – Premiazione concorso “Miss Red Head Sicily”

19:00 | 23:00 – APERITIVO LIBERO *

* (Opzione a pagamento scontato)