Incendio Cattedrale Notre Dame, salvata la struttura ma c’è un ferito grave tra i Pompieri. Ipotesi attacco terroristico [FOTO LIVE]

La Cattedrale di Notre Dame sta crollando per l’incendio che dalle 18:50 circa di questo pomeriggio la sta letteralmente devastando. I pompieri francesi hanno lanciato l’allarme tramite i media locali, precisando che dopo il crollo del tetto e della guglia anche il resto della struttura rischia di collassare su se’ stesso a causa del calore provocato dal rogo. Il vice ministro dell’Interno francese, Laurent Nunez, ha detto che salvare la cattedrale di Notre-Dame “non è sicuro“. Lo stesso concetto espresso dai vigili del fuoco, che hanno fatto sapere che “non siamo sicuri di potere fermare la propagazione” delle fiamme.

La struttura in legno della cattedrale di Notre Dame è distrutta. Lo scrive il quotidiano cattolico La Croix, che diffonde immagini del disastro acquisite da un drone:

AGGIORNAMENTO 23:00 – Secondo i pompieri di Parigi, nonostante l’incendio, “la struttura di Notre-Dame è salva e preservata nella sua totalità“. I vigili del fuoco che stanno da molte ore di avere ragione del violento incendio che sta devastando la cattedrale di Notre Dame sono riusciti “salvare e preservare la struttura” dell’edificio “nella sua globalità“. Lo ha dichiarato sul posto il capo dei pompieri parigini, il generale Jean-Claude Gallet, comandante delle brigate dei pompieri di Parigi. “Si può affermare che la struttura di Notre Dame e’ salvata e preservata nella sua globalità“, ha detto Gallet. “Il fuoco è ormai a bassa intensità“, ha ribadito da parte sua il segretario di Stato agli Interni Laurent Nunez, che comunque invita a rimanere “estremamente prudenti“. C’è “un ferito grave tra i pompieri” che operano per lo spegnimento del rogo divampato alla Cattedrale di Notre-Dame. Lo dice il comandante dei vigili del fuoco di Parigi, Jean-Claude Galle

Intanto sulle cause dell’incendio circolano le ipotesi più varie: non è escluso che si sia trattato di un rogo appiccato in modo doloso, e quindi per un atto terroristico. Lo stesso premier italiano Giuseppe Conte, al Tg1, ha considerato quest’ipotesi dicendo che “personalmente non ho elementi per supporre un atto vandalico allo stato“. Intanto i jihadisti esultano sul web per il rogo che sta devastando Notre Dame. A quanto scrive Site sul suo profilo twitter, sono numerosi i profili collegati ad account di islamisti dai quali vengono condivise foto dei media che mostrano le fiamme e il fumo che si alza dalla cattedrale di Parigi, immagini accompagnate da commenti in cui si esprime gioia per la tragedia che ha colpito la capitale francese.

