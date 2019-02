Inondazioni Australia: centinaia di case allagate, gente in fuga sui tetti, coccodrilli e serpenti sulle strade. “Quantità d’acqua senza precedenti” [FOTO e VIDEO]

1 /53 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Le devastanti inondazioni nel nord-est dell’Australia hanno costretto migliaia di persone a lasciare le loro case e portato serpenti e coccodrilli nelle strade mentre le autorità avvisano sull’arrivo di forti venti e ancora altra pioggia. Gran parte della città di Townsville, nel Queensland, è allagata, con i residenti che sono senza energia elettrica e alcuni costretti a mettersi in salvo sui tetti delle abitazioni.

Le intense piogge di ieri, 3 febbraio, hanno obbligato le autorità ad aprire gli sfioratori della diga del fiume Ross per allentare la pressione, rilasciando circa 1.900m³ d’acqua al secondo. Il giorno prima, a causa del rapido peggioramento delle inondazioni, la polizia in alcune parti del Queensland si è recata porta a porta per avvisare i residenti di lasciare le loro case. “Non è un evento che si verifica una volta ogni 20 anni, è uno ogni 100 anni. Ci saranno piogge intense nei prossimi due giorni. Ci saranno anche venti devastanti e precipitazioni intense con importanti alluvioni lampo. Quindi, ancora una volta, il nostro messaggio è: se non dovete stare sulle strade, per favore non fatelo”, ha dichiarato il Premier dello stato, Annastacia Palaszczuk.

Centinaia di case a Townsville sono già state inondate e circa 17.000 sono senza energia elettrica. Si teme che altre 10.000-20.000 proprietà possano essere a rischio a causa del maltempo. È stato aperto un 5° centro di evacuazione. L’allerta delle autorità indica che “una quantità d’acqua senza precedenti” sta per inondare la città a causa della combinazione delle piogge intense e della fuoriuscita di acqua dalla diga del fiume Ross. Sono decine i sobborghi di Townsville a rischio inondazioni. I servizi di emergenza hanno ricevuto centinaia di chiamate mentre le inondazioni continuano ad aumentare. Non essendo più possibile utilizzare veicoli su ruote, gli uomini dell’Australian Defence Force hanno lanciato i loro gommoni nelle strade di Idalia, nel sud di Townsville, alla ricerca dei residenti che avevano bisogno di soccorso.

A peggiorare una situazione già disastrosa per i residenti costretti a lasciare le loro case, numerosi avvistamenti di coccodrilli e serpenti trascinati dalle forti correnti nelle strade di Townsville, davanti alle abitazioni, come potrete vedere dalle foto contenute nella gallery in alto. Erin Hahn ha condiviso la foto di un coccodrillo d’acqua dolce avvistato davanti alla casa del padre nel sobborgo di Mundingburra, alle 21:50 circa (ora locale) di ieri 3 febbraio. “Era lungo 1 o 2 metri”, ha dichiarato Erin, aggiungendo che gli avvistamenti di coccodrilli non sono insoliti nel fiume Ross vicino alla casa del padre ma che “è proprio pazzesco” trovarsene uno davanti casa. Poco dopo aver scattato la foto, il coccodrillo è andato via, nuotando nella strada allagata.

Un’altra foto condivisa dalla residente Helen Murdoch mostra un coccodrillo d’acqua dolce salire su un albero per evitare le forti correnti delle acque. I servizi di emergenza hanno riportato l’avvistamento di un altro coccodrillo di 3 metri nei pressi di Rosslea, mentre in un’altra foto, un uomo tiene in mano un piccolo coccodrillo.