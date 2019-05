Mai dormire indossando le lenti a contatto: le terribili conseguenze di questa cattiva abitudine [FOTO]

Un oculista ha condiviso orribili immagini nel tentativo di avvisare le persone sul cattivo utilizzo delle lenti a contatto, in particolare sulla cattiva abitudine di non toglierle prima di andare a dormire. Il Dott. Patrick Vollmer (Vita Eye Clinic, North Carolina) ha condiviso sui social le foto di una paziente che aveva sofferto di un’ulcera corneale infetta da batteri Pseudomonas dopo aver frequentemente dormito senza rimuovere le lenti a contatto, come mostrano le terribili immagini contenute nella gallery a corredo dell’articolo. I batteri hanno letteralmente consumato la cornea della donna. L’infezione da Pseudomonas è molto pericolosa perché può portare alla cecità permanente.

Condividendo le immagini sulla pagina Facebook della Vita Eye Clinic, Vollmer ha scritto: “Dormo sempre con le lenti a contatto e non ho mai avuto un problema”. Come oculista, sento questa frase ogni giorno. Le immagini seguenti mostrano un caso del pronto soccorso locale, un’ulcera da Pseudomonas, e sono la diretta conseguenza del dormire con le lenti a contatto. I batteri consumano la cornea del paziente nell’arco di giorni, lasciando dietro di essi una densa e bianca necrosi (tessuto morto)”. Il post di Vollmer poi continua riportando che, nonostante i trattamenti con gocce antibiotiche fortificate e steroidi che hanno migliorato la situazione, probabilmente la paziente subirà una certa perdita visiva.

Vollmer ha concluso: “Non consiglio mai di dormire con nessun tipo di lenti a contatto morbide. I rischi superano sempre i benefici. Servono pochi secondi per rimuovere le lenti a contatto ma una vita di danni irreversibili se si sceglie di tenerle addosso. Le persone hanno bisogno di vedere queste immagini e ricordare a se stesse, alla famiglia, agli amici di essere consapevoli del cattivo uso delle lenti a contatto”.

Questo post è diventato virale ed è stato condiviso quasi 50.000 volte. Gli utenti sono rimasti scioccati da come un semplice gesto possa avere conseguenze così devastanti. Bastano pochi secondi per rimuovere le lenti a contatto prima di andare a dormire per proteggere la propria vista e i propri occhi a lungo termine.