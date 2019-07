Maltempo Veneto, bomba d’acqua, grandinate e colate di fango nel Vicentino: gente soccorsa in casa [FOTO e VIDEO]

Forte maltempo nel Vicentino. Bombe d’acqua e colate di fango e sassi hanno colpito oggi la provincia di Vicenza. Situazione difficile in particolare a Piovene Rocchette, dove da un bacino formato dalla forte pioggia sul monte Summano, si è scaricato un fiume di detriti che ha invaso le strade del paese, bloccando alcune case. Gli occupanti anziani delle abitazioni sono stati raggiunti e soccorsi dai vigili del fuoco. Non si registrano feriti. Nell’arco di due ore, tra le 13 e le 15, violenti temporali hanno spazzato l’intera provincia, con grandinate che hanno interessato il bassanese e altri paesi della fascia pedemontana. Nubifragi, con fulmini e grandinate, hanno interessato i comuni dell’Alto Vicentino come Schio, Thiene e Santorso. Nel bassanese sono ora in quantificazione i danni alla colture. Colpito anche l’Altopiano dei Sette Comuni, nelle zone a sud del comune di Lusiana Conco. Oltre 50 le richieste di intervento giunte al 115.

Tanta la pioggia caduta oggi sulle regioni settentrionali. Oltre al Veneto, colpiti anche il Trentino Alto Adige e la Lombardia. Tra gli accumuli pluviometrici più rilevanti segnaliamo: 63mm ad Arzignano, 47mm a Trento, Daone, 46mm a Lusiana, 44mm a Conco, Niardo, 42mm a Barzio, 41mm a Villa Rendena, 33mm a Tenno, Asiago, Salcedo, 31mm a Canal San Bovo, 30mm ad Abano Terme, Colere, 29mm a San Lorenzo in Banale, 27mm a Bussolente.