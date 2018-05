Maltempo Germania: grandine, alluvioni e valanghe di fango spazzano via le auto e allagano le abitazioni [GALLERY]

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

L’Assia settentrionale e occidentale, la Renania-Palatinato sudoccidentale e l’area di Vogtland, in Sassonia, sono state particolarmente colpite da tempeste negli ultimi giorni.

Nell’Assia settentrionale, i vigili del fuoco hanno riferito di una notevole quantità di fango e grandine che è penetrata nelle abitazioni. La grandine si è insinuata sotto le porte e attraverso le finestre, riempiendo addirittura qualche seminterrato. Sono state utilizzate attrezzature pesanti per rimuovere il fango e i detriti dalle strade.

Nella Renania-Palatinato meridionale, la polizia ha risposto a numerose chiamate di emergenza in due delle municipalità più colpite dal maltempo: Fischbach e Herrstein. “Diverse località sono completamente allagate”, fa sapere un portavoce della polizia, aggiungendo che l’acqua era alta diversi metri in alcune aree. Le autorità ad Herrstein hanno riportato un’onda di 1,6 metri nel distretto. A Fischbach, le auto sono state spazzate via dalla furia delle alluvioni.

Nell’area di Vogtland, le piogge torrenziali hanno inondato gli scantinati. Anche il traffico aereo è stato influenzato dalle avverse condizioni meteorologiche. All’Aeroporto di Francoforte, sono stati cancellati 66 voli tra arrivi e partenze. Anche nella scorsa settimana l’area ha visto violente tempeste che hanno inondato strade e linee ferroviarie.

Nella regione del Nordreno-Vestfalia, due giovani donne sono state colpite dai fulmini vicino alla città di Bochum. Una di loro è in condizioni critiche dopo essere stata rianimata. I residenti di quest’area faranno bene a prepararsi per ulteriori temporali violenti. Secondo il Servizio Meteorologico tedesco, infatti, sono previsti temporali violenti anche per la giornata di oggi, 29 maggio.

Per quanto riguarda le temperature, sono previste temperature tipicamente tropicali per la Germania in questa settimana: il nord del Paese dovrebbe avere le temperature più alte, con il mercurio che dovrebbe raggiungere i 33°C.

Massime di 30°C sono state registrate in alcune parti della Germania anche lo scorso mese, che è risultato l’aprile più caldo mai registrato nel Paese.