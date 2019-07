Maltempo, l’infernale grandinata di Pescara: un “bombardamento” di chicchi come palle da baseball dal cielo [FOTO e VIDEO]

La devastante grandinata che pochi giorni fa ha colpito Pescara è un evento assolutamente eccezionale, senza precedenti nel Mediterraneo. In questo articolo, troverete un video che testimonia ulteriormente, se ce ne fosse ancora bisogno, la violenza del fenomeno. Nei giorni scorsi, i chicchi di grandine (se ancora si possono chiamare così) sono stati descritti grandi come arance o come palle da baseball. Ecco cosa significa vedere quelle arance o quelle palle da baseball cadere con violenza inaudita dal cielo e rimbalzare pesantemente al suolo. Il tutto accompagnato da un vento potentissimo. A guardare le immagini del video, sembra di trovarsi nel bel mezzo delle pianure americane e non in una città italiana sulla costa adriatica. Un vero e proprio “bombardamento” scandito dal rumore assordante della grandine contro le superficie. Davvero spaventoso.

Questa grandine, seguita poi da un violento nubifragio, ha messo in ginocchio il comune di circa 120.000 abitanti. Auto e tetti sono stati danneggiati, parabrezza e vetri non hanno retto alla grandine enorme. 20 persone sono finite in ospedale per le ferite inferte dai grossi pezzi di ghiaccio che cadevano dal cielo. Il nubifragio ha poi trasformato le strade in veri e propri fiumi in piena, in grado di trascinare con la loro corrente anche le auto. Abitazioni e negozi sono stati allagati, così come l’ospedale cittadino, il cui parcheggio si è trasformato in un’enorme piscina in cui si sono inabissate decine di auto. Fenomeni davvero estremi, che secondo gli esperti con il clima che sta cambiando sotto gli effetti del riscaldamento globale, diventeranno sempre più frequenti anche nel nostro Paese.

Altri video della devastante grandinata e del violento nubifragio che hanno colpito la città abruzzese.