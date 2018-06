Maltempo, super caldo e violenti temporali: bombe d’acqua, grandine e tornado, sull’Italia è estate solo a metà [FOTO e VIDEO]

1 /35 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Maltempo – Inizio Giugno all’insegna dell’instabilità sull’Italia, mentre fa caldo anomalo come se fossimo già in piena estate. Proprio questo caldo anticipato fa esplodere violenti temporali che in queste ore stanno colpendo a macchia di leopardo molte aree del Nord, e in modo particolare il Nord/Est dove fenomeni molto violenti hanno colpito le Alpi e Prealpi venete, dove sono caduti 101mm di pioggia ad Asiago, 78mm a Cismon del Grappa, 50mm a Gallio, 40mm a Roana, 31mm a Grigno. In Veneto, e precisamente sull’altopiano di Asiago, abbiamo avuto addirittura un tornado:

Violenti nubifragi anche in Emilia Romagna, con 60mm a Final di Rero, 47mm a Formignana, 46mm a Medelana, 40mm a Ostellato, 34mm a Reggio Emilia, 26mm a Fidenza e violente grandinate in varie aree della Regione. Allagamenti e disagi a Reggio Emilia.

Forti piogge anche al Nord/Ovest, con in Liguria 35mm a Calizzano e 34mm ad Albenga, e in Piemonte 47mm a Lozzolo, 46mm a Basaluzzo, 43mm a Fabrosa Sottana, 39mm a Borgosesia, 35mm a Limone Piemonte, 33mm ad Alessandria, 21mm a Cuneo. In Piemonte si registrano disagi per gli allagamenti ad Alessandria, dov’è stata evacuata a scopo precauzionale una scuola dell’infanzia, in via Scavo, il sottopasso di via Vecchia di Bagliani e’ stato chiuso al traffico dalla polizia municipale. Allagamenti sono stati segnalati anche nelle vie Vecchia Torino e Giordano Bruno in borgo Cittadella.

Dovrebbe comunque migliorare in serata quando a Torino l’Italia di Roberto Mancini affronterà in amichevole l’Olanda, le due big europee che non sono riuscite a qualificarsi ai Mondiali.

In tutto questo, al Sud è piena estate nonostante la nuvolosità che oscura il sole per nubi alte e stratiformi provenienti dal Nord Africa. Caldo anche in Romagna e in alcune zone della pianura Padana. Le massime più elevate di oggi sono state di +34°C a Siracusa e Foggia, +33°C a Catania e Cosenza, +32°C a Lecce, Benevento, Matera e Nocera Inferiore, +31°C a Salerno, Rimini, Catanzaro, Castellammare di Stabia, Imola, Faenza, Forlì, Argenta, Alfonsine, Poggio Renatico, Crotone, Marcianise e Vibo Valentia, +30°C a Napoli, Bologna, Bari, Reggio Calabria, Latina, Salerno, Avellino, Ferrara, Frosinone, Agrigento, Rosolina, Porto Viro e Codigoro.

Domani, Martedì 5 Giugno, la situazione rimarrà invariata: ancora caldo al Sud, ma anche forti temporali al Centro/Nord e in modo particolare nelle Regioni centrali Adriatiche (Marche e Abruzzo). Per tutti i dettagli e le zone più colpite, consigliamo di scorrere la gallery a corredo dell’articolo con le mappe del preciso modello Moloch dell’ISAC-CNR. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: