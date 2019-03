Maltempo, l’aria fredda irrompe sull’Italia ed è subito un disastro: tornado a Venezia, Milano flagellata dal vento di foehn. Gravi danni, Allarme per il Centro/Sud [FOTO e VIDEO LIVE]

1 /13 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Maltempo – E’ arrivato sull’Italia settentrionale nel primo pomeriggio di oggi il fronte freddo che sta per riportare l’Inverno sul nostro Paese, dopo settimane di caldo anomalo e siccità. L’arrivo dell’aria fredda ha subito innescato forte maltempo con violenti temporali e raffiche di vento impetuose su tutte le Regioni del Nord, in modo particolare al Nord/Est con veloci grandinate e numerose trombe d’aria. Al Nord/Est i fenomeni più estremi hanno colpito la fascia compresa tra Trieste e Venezia: sulle coste le temperature sono crollate fino a +6°C in pieno giorno, e un tornado ha colpito Venezia provocando un disastro a Spinea e gravi danni a Mestre e Chioggia. Il vento ha raggiunto i 105km/h a Resana, 104km/h a Eraclea, 93km/h a Cervia, 79km/h a Porto Viro, 77km/h a Chioggia.

A Spinea un paio d’alberi sono stati sradicati dal vento, finendo contro una decina di auto in sosta. Fortunatamente non ci sono stati feriti. A Mestre, sempre causa del vento, un albero e’ finito sopra due auto, schiacciandole. Anche qui nessun ferito. Infine pioggia e vento si sono abbattuti su Chioggia facendo cadere qualche cartellone, delle antenne sui tetti e rami. La grandine ha invece colpito Sottomarina, sfiorata da un altro tornado.

Il forte vento sta flagellando anche Milano, con raffiche di foehn discendente dalle Alpi. Nell’hinterland meneghino le raffiche provenienti da Nord e Nord/Ovest hanno raggiunto 98km/h a Rovagnasco di Segrate, 87km/h a San Donato Milanese, 79km/h a Castellanza, 78km/h a Milano centro.

Il forte vento di foehn sta colpendo tutta l’area alpina con raffiche di oltre 130km/h sulle Alpi occidentali, dove la situazione della siccità è sempre più critica. Non piove seriamente da mesi e il deficit idrico del 2019 è drammatico. Oggi a Val della Torre (Torino) è persino divampato un grosso incendio che, alimentato dal forte vento, si è spinto verso il comune di Givoletto, dove i carabinieri forestali, in via precauzionale, hanno evacuato due case in via Almese. Un altro incendio boschivo è scoppiato a Moncalieri (Torino) vicino a strada Gorree. Vigili del Fuoco e i volontari Aib sono all’opera per altri roghi anche a Corio (Torino), Viarigi (Asti), Cremolino (Alessandria), Paesana e Venasca (Cuneo). Altre segnalazioni sono state raccolte dalla protezione civile regionale a Bollengo e Bairo, in provincia di Torino, Bosio e Bistagno, nell’Alessandrino. Al Nord non pioverà almeno per tutta la settimana, e la situazione della siccità si aggraverà ulteriormente.

Il maltempo, invece, si concentrerà al Centro/Sud dove fino a stamattina le temperature hanno abbondantemente superato i +20°C e ancora adesso, alle 18:00 del pomeriggio, si mantengono eccezionalmente elevate con gli attuali +18°C di Bari, Catania e Reggio Calabria. In serata, con l’arrivo del fronte freddo, la colonnina di mercurio crollerà verso il basso improvvisamente di circa dieci gradi, scatenando fenomeni estremi come grandinate e trombe d’aria. Massima attenzione anche per le mareggiate alimentate dai forti venti settentrionali tra stasera e domani.

