Maltempo, è arrivata la NEVE: è il primo grande ruggito dell’Inverno, imbiancate anche le spiagge dell’Adriatico. Appennino sommerso [FOTO e VIDEO LIVE]

Maltempo – E’ arrivata puntuale come un orologio svizzero la prima, ampiamente prevista, grande nevicata dell’Inverno: nevica da ieri sera in pianura Padana, soprattutto in Emilia Romagna, con accumuli che in alcune località tra Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna hanno superato i 10cm al suolo. Imbiancate anche le spiagge della Romagna. Piove a dirotto sulle coste Adriatiche dove fa anche molto freddo: diluvia con +2°C ad Ancona e con+5°C a Pescara. Dalla mezzanotte sono caduti 34mm di pioggia a Porto Sant’Elpidio, 29mm a Montemarciano, 28mm ad Ancona, 25mm a Senigallia, 19mm a Pescara. La neve sta cadendo copiosa sui rilievi dell’Appennino tosco/emiliano e umbro-marchigiano fino a quote molto basse (nelle Marche sorprendentemente anche sotto i 200 metri di altitudine!), e nelle prossime ore continuerà a nevicare con un’estensione delle nevicate a quote collinari anche in Abruzzo.

Sta iniziando a piovere anche al Centro/Sud, nel basso Tirreno, dove nel pomeriggio/sera si verificheranno violenti temporali tra Calabria e Sicilia. Le temperature, però, sono molto più alte con gli attuali +19°C di Palermo, Catania e Siracusa, +18°C di Reggio Calabria, +17°C di Messina e Trapani, +16°C di Napoli, Salerno, Cagliari, Oristano e Crotone, +13°C di Bari, Taranto e Caserta, +12°C di Roma, Latina, Lecce, Brindisi e Avellino.

I primi forti temporali stanno colpendo la fascia tirrenica della provincia di Cosenza: nel pomeriggio/sera si estenderanno a tutto il basso Tirreno tra Calabria e Sicilia, con fenomeni particolarmente intensi.

