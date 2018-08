Maltempo, furiosi temporali spazzano via l’estate nella notte al Nord Italia: nubifragi e temperature in picchiata, è già autunno [FOTO e VIDEO]

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

E’ una notte di forte maltempo al Nord Italia dove il clima sembra già autunnale: intensi temporali stanno colpendo gran parte del settentrione e le temperature sono crollate in molti casi addirittura a +16°C in pianura Padana, come non suvvedeva da oltre tre mesi. Spiccano gli attuali +17°C di Milano e Genova, dove si sono verificati intensi temporali. A Milano è addirittura esondato il Seveso, ma la situazione più critica è a Trieste dove un temporale molto intenso ha scaricato 40mm di pioggia e portato la temperatura a +19°C con una vera e propria tempesta di fulmini in città. A causa del maltempo, alla stazione centrale si stanno registrando ritardi fino a 60 minuti negli arrivi e nelle partenze dei treni. Alcuni treni in partenza sono stati addirittura cancellati. Dalle 20.30 – informa Rfi – a seguito di scariche atmosferiche si sono verificati un guasto al distanziamento dei treni tra il Bivio di Aurisina (Trieste) e Trieste Centrale e un guasto ai segnali nella stazione di Trieste Centrale. Diversi i passeggeri in attesa ai binari.

Forti piogge anche tra Veneto e Trentino Alto Adige, con 50mm a Brentonico, 46mm a Riva del Garda, 32mm a Rovereto. Ma le piogge più significative si sono verificate in Liguria, nell’area metropolitana di Genova, con 128mm a Pezzonasca-Moconesi, 107mm a Genova Staglieno, 105mm a San Bernardo – Ceranesi, 96mm a Cesino, 92mm a Genova Granarolo, 90mm a Piandei Preti (Tribogna), 89mm a Genova Marassi, 87mm a Genova Erzelli, 81mm a Genova Cornigliano e Genova Quezzi. Nubifragi anche nel cuore della Lombardia con 95mm a Fontanella (BG), 90mm a Bussero (MI), 84mm a Rovagnasco di Segrate (MI) e Pessano con Bornago (MI), 83mm a Milano Boscoincittà, 80mm a Mozzanica (BG), 79mm a Bellaria di Peschiera Borromeo (MI), 77mm a Buccinasco Cascina Robbiolo (MI), 74mm a Vimodrone (MI), 73mm a Bollate (MI). Al Nord è già autunno.

