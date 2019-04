Maltempo, Nord Italia flagellato: 200mm di pioggia in Piemonte e Toscana, Alpi sommerse di neve [FOTO LIVE]

L’ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia si è accanita, esattamente come previsto, sulle Regioni del Nord con piogge torrenziali tra Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia e alta Toscana. Ha iniziato a piovere anche al Nord/Est, con nevicate sui rilievi oltre i 1.200 metri. La quota neve è in calo e in serata piomberà fino a 800 metri sia sulle Alpi che sull’Appennino settentrionale: intanto soffia lo scirocco che nell’Emilia Romagna centro/orientale ha fatto schizzare le temperature su valori elevati, tanto che al momento abbiamo +21°C a Faenza, +20°C a Bologna mentre nella vicina Emilia ci sono appena +11°C a Parma e Piacenza.

Tra le località in cui sta piovendo di più c’è il Verbano-Cusio-Ossola, nell’alto Piemonte, dove si registrano pesanti disagi. Sono già caduti 196mm di pioggia a Cicogna, 171mm a Cursolo, 170mm a Sambughetto, 168mm a Pallanza, 163mm a Larecchio, 155mm a Someraro, 123mm a Cannobio, 121mm a Domodossola.

In Lombardia, invece, abbiamo nella zona dei laghi 143mm a Sangiano, 137mm a Brebbia, 114mm a Porlezza, e sulle Prealpi 142mm a Pescegallo di Gerola Alta, 139mm a Montecampione, 125mm a Maggio di Cremeno, 104mm a Barzio.

Forti piogge stanno colpendo anche la Liguria, con 160mm a Ventimiglia, 132mm a Molini di Triora, 118mm a Cabanne di Rezzoaglio, 114mm al Lago delle Lame, 112mm a Lerici, 110mm al Monte Laghicciola, 91mm a Torriglia, 72mm a La Spezia, 68mm a Mezzanego.

Nell’alta Toscana i nubifragi stanno interessando la Provincia di Massa Carrara, con 183mm di pioggia caduti a Novegigola, 155mm a Rocca Sigillina, 154mm a Villafranca in Lunigiana, 120mm al Passo della Cisa, 117mm a Mulazzo, 116mm a Bagnone, 104mm a Pietra Piccata.

Maltempo, abbondanti nevicate in Piemonte: pesanti disagi

Sulle Alpi sta nevicando in modo particolarmente abbondante: in Piemonte sono segnalati 85cm di neve fresca sul Monte Moro, sopra Macugnaga (Vco), 42cm a Pian del Sole di Bardonecchia (Torino). Scuole chiuse nelle valli Antigorio e Formazza (Vco), è interrotta la ferrovia tra Domodossola e la Svizzera per alberi sui binari nel Canton Vallese. Disagi per l’abbondante nevicata si registrano anche in Valsesia, nei giorni scorsi devastata da un incendio che ha divorato 1.200 ettari di vegetazione. Diverse le strade interrotte dagli alberi caduti: la sp10 nel Comune di Alto Sermenza, da Rimasco in direzione Rima, la sp124 in direzione Carcoforo e altre strade minori tra Mollia e Rimella. In valle stanno operando tutte le squadre dei vigili del fuoco disponibili in Valsesia, provenienti dai distaccamenti di Varallo, Alagna, Cravagliana, e Romagnano. La sp299 che conduce ad Alagna è praticabile con catene o pneumatici da neve, pur con rallentamenti e difficoltà. Sul posto stanno operando i mezzi spazzaneve della Provincia e dei comuni, e squadre Enel. Qualche disagio per le piogge nell’Alessandrino, dove si segnalano alcuni allagamenti.

Maltempo, oltre un metro di neve in Valle d’Aosta: chiuso ai mezzi pesanti il Traforo del Gran San Bernardo

Dopo settimane di siccità, la Valle d’Aosta si è di nuovo vestita di bianco. La quota neve si attesta attorno ai 1.000 metri di quota e sopra i 2.000 metri l’ufficio neve e valanghe della Regione segnala che in 24 ore sono caduti 50-60 centimetri in Valtournenche, nelle valli di Ayas, Gressoney, Champorcher e nelle alte valli di Cogne; 30-40 cm in Valpelline, a Pila, Valsavarenche e nelle altre valli di Cogne; 20-30 cm nella val di Rhemes, nella zona del Gran San Bernardo e nelle valli del Monte Bianco; 15-20 cm a La Thuile e Valgrisenche. Quantitativi che sono destinati ad aumentare in particolare nell’area tra il Gran San Bernardo, il Monte Bianco e la Valgrisenche, visto il prosieguo delle precipitazioni. Sommando i quantitativi già caduti tra martedì e mercoledì a quelli delle ultime ore, a 3.000 metri, sopra Cervinia, si contano 120cm di neve fresca. Il traforo del Gran San Bernardo, al confine con la Svizzera, e’ temporaneamente chiuso ai mezzi pesanti. Nessun particolare problema invece al traforo del Monte Bianco, al confine con la Francia. La pioggia al momento non ha causato disagi: i quantitativi massimi nella zona sudorientale della regione, con medie di 43 mm e massime di 85 mm nell’arco delle 24 ore.

Neve anche in Lombardia

Ancora neve fuori stagione questa mattina in provincia di Bergamo: l’alta valle Brembana si è imbiancata per una fitta nevicata iniziata già nella serata di ieri e proseguita per tutta la notte. Nelle altre zone della Bergamasca, dal capoluogo alla pianura, si registra invece un’intensa pioggia ma nessun intervento rilevante è stato per adesso necessario da parte dei vigili del fuoco.

Allerta Metro in Trentino Alto Adige: chiuso il PAsso del Tonale, arriva tanta neve nelle prossime ore

Prime conseguenze del maltempo in provincia di Trento. Viaggiare in Trentino segnala infatti la chiusura, in entrambe le direzioni, della ss42 del Tonale e della Mendola da Fucine al Passo del Tonale. La causa, malgrado gli annunci di allerta meteo degli ultimi giorni, è la mancanza dell’attrezzatura invernale, come catene e gomme da neve, per autotreni e autoarticolati, bloccati lungo la strada dalla nevicata in corso già dal primo mattino.

La Provincia di Trento raccomanda di viaggiare con prudenza e con l’attrezzatura invernale, ovvero gomme da neve o catene a bordo, che devono anche essere montate, in caso di neve, per affrontare le strade alle quote più alte, come indica anche l’apposita segnaletica. In alcuni casi, se nevica, è fatto divieto, anche in questo caso segnalato a valle, di transito ai mezzi piu’ pesanti e agli autoarticolati. Dalle prime ora di questa mattina stanno operando gli uomini e i mezzi del Servizio Gestione strade della Provincia, oltre che dei Comuni interessati, per dare indicazioni agli automobilisti e per aiutarli in caso di bisogno. Per evitare il più possibile che si creino problemi alla viabilita’, oltre alle disposizioni sull’attrezzatura che sono in vigore, la Provincia sottolinea che “è molto importante che si presti attenzione alla segnaletica o alle indicazioni del personale che opera sulle strade”. Nel corso della giornata le precipitazioni a carattere nevoso, che potrebbero portare tra i 50 e gli 80 centimetri di neve, sono possibili anche a 800 metri sui rilievi sia della provincia di Bolzano che di Trento. Sulle strade di montagna le carreggiate sono parzialmente innevate. In Alto Adige è stato chiuso per pericolo valanghe il passo Gardena. In quota le raffiche di vento soffiano anche a 100 chilometri orari.

