Maltempo, Nord sott’acqua mentre al Sud è estate: 180mm di pioggia a Genova, fiumi in piena, frane e allagamenti [LIVE]

Mentre il Sud Italia sta vivendo una Domenica dal clima estivo, addirittura con spiagge gremite di bagnanti come in piena estate, il Nord è letteralmente sott’acqua. Diluvia senza sosta da stamattina e sono già caduti 180mm di pioggia sulle colline di Genova, 100mm a Fraconalto nel basso Piemonte in provincia di Alessandria, 85mm a San Marcello Pistoiese nell’alta Toscana, 50mm a Bergamo, 45mm a Milano, 35mm a Cuneo. Diluvia anche in montagna visto il caldo anomalo, e il rapido scioglimento della neve sta ingrossando tutti i corsi d’acqua.

In serata, per le piogge e in via precauzionale, saranno chiusi alcuni ponti a Modena: Ponte Alto e ponte dell’Uccellino sul Secchia, ponte vecchio di Navicello sul Panaro e eventualmente anche strada Curtatona. Lo rende noto il Comune della citta’ emiliana. E’ infatti previsto nella notte il passaggio della piena nei fiumi in area comunale, in particolare il Secchia, con livello di soglia 2, comunque al di sotto di quello raggiunto a dicembre. Proseguira’ il monitoraggio e in giornata sono stati fatti alcuni interventi da parte di AiPo e di volontari di protezione civile, senza evidenziare problemi particolari: sacchi di sabbia sono stati posizionati in un tratto sull’argine del Secchia, per innalzarlo e in un’altra sezione, soggetta a erosione, sono stati messi dei teloni. Alcuni residenti in stradello Panaro e in strada per Campogalliano sono stati allertati.

Maltempo, fiume Seveso monitorato a Milano

Continua il monitoraggio del fiume Seveso a Milano da parte delle Centrali operative. Pattuglie della Polizia locale stanno presidiando piazzale Istria, viale Fulvio Testi, via Zocchi, largo Desio, viale Ca’ Granda e via Valfurva. E’ stato chiuso per allagamento il sottopasso di via Cogne all’altezza di via Grassi. Lo rende noto Infomobilita’ Milano.

Maltempo: frane, allagamenti e disagi in Liguria

Le pioggia battente nella tarda mattina ha provocato altri smottamenti a Genova: le segnalazioni sono giunte da via San Carlo di Cese, a Voltri, nel ponente, e da via Macchi, sulle alture della Valbisagno, dove nei pressi della chiesa di Sant’Eusebio ha ceduto un muraglione alto tre metri. Molti i tombini saltati su cui sono stati chiamati ad intervenire i vigili del fuoco: da via Stassano (alture di Pra’), a piazza Massena (Cornigliano). Sulle alture di San Fruttuoso, in via Berghini, gli agenti della polizia municipale sono intervenuti per la caduta di rami nella strada. I cittadini di Pegli si sono mobilitati e hanno chiesto aiuto alle associazioni animaliste perche’ 4 caprioli sembravano essere in difficolta’ nel greto del torrente Varenna dove l’acqua e’ salita di livello, ma sempre sotto i livelli di guardia. Gli animali pero’ dopo qualche minuto di smarrimento sono riusciti a mettersi in salvo allontanandosi dal greto del torrente. Dalla centrale operativa della prefettura di Genova grazie all’impiego di volontari e agenti municipali prosegue il monitoraggio di tutti i corsi d’acqua della provincia: per ora non ci sono pericoli di esondazioni.

La pioggia intensa prevista con l’allerta arancione diramata dalla protezione civile ha provocato nelle ultime ore frane e smottamenti in piu’ parti della provincia di Genova. L’ultima a Trensasco, sulle alture della Valbisagno: qui a meta’ mattinata a causa di uno smottamento e’ stata chiusa la viabilita’. Sul posto tecnici della citta’ metropolitana e del comune di Genova. Sempre a Genova nella serata di ieri smottamento in via delle Fabbriche, sulle alture di Voltri, a ponente della citta’: l’area franata e’ stata transennata e la viabilita’ garantita dalla polizia municipale. In provincia smottamento sulla provinciale 42 del comune di San Colombano Certenoli, in Valfontabuona, gia’ interessata da una frana tre giorni fa nel versante della Valle Sturla. Per questo tre frazioni (Cichero, villa Grande di Cichero e Romaggi) sono rimaste isolate per alcune ore, sino a quando l’intervento dei mezzi e degli uomini della citta’ metropolitana a tarda mattinata hanno garantito il transito a senso unico alternato. Nell’entroterra di Genova smottamento nel comune di Serra Ricco’, dove e’ stata chiusa una strada comunale per Pontedecimo: sul posto ci sono operai, tecnici e sindaco per ripristinare il transito dei veicoli almeno su una corsia. L’allerta arancione sulla provincia di Genova rimarra’ attiva sino alle 20 per il levante e sino alle 16 per il Genovesato: operativa da stamane la sala operativa della prefettura. A causa della pioggia anche alcuni allagamenti e cadute di rami e alberi: decine gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia.

A causa delle piogge intense e’ stata chiusa la strada provinciale 31 della Ripa nel comune di Vezzano Ligure, La Spezia. La strada, che e’ transitabile a senso unico alternato in attesa di un intervento di messa in sicurezza, viene interdetta al traffico ogni volta che i pluviometri installati lungo il tratto segnalano cumulate troppo elevate. Per questo la Provincia ha fatto scattare il semaforo rosso. E a causa del Maltempo un pino di grosse dimensioni si e’ abbattuto su quattro auto parcheggiate nel quartiere di Fossitermi alla Spezia, danneggiandole. Per fortuna nessuno era presente al momento del crollo. I vigili del fuoco della Spezia hanno dovuto lavorare oltre due ore per rimuovere il tronco.

Maltempo, alto rischio valanghe in Piemonte

Ancora Maltempo, sul Piemonte, a causa della perturbazione atlantica in arrivo da ovest che da ieri ha portato un peggioramento delle condizioni meteo sulla regione. Piove in pianura mentre nevica sulle Alpi a quote medio-alte, oltre i 1.300-1.400 metri, con valori inferiori solo sulle Alpi Marittime. Di nuovo chiuso, sulla statale 21, il colle della Maddalena, il collegamento internazionale tra Cuneo e il sud della Francia riaperto venerdi’ dopo due settimane. Nelle zone al confine con la Liguria, Arpa Piemonte ha emesso una allerta gialla. In montagna torna ad aumentare il pericolo valanghe, che sala a 3-Marcato su tutta la regione, raggiungendo il grado 4-Forte sui settori meridionali.

Attenzione in serata allo spostamento dei fenomeni più estremi al Nord/Est, sul Veneto e in modo particolare in Friuli Venezia Giulia. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: